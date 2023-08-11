Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt?

Sao quốc tế 11/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngao Thụy Bằng được nâng đỡ, không thiếu tài nguyên, thành tựu tương lai của anh ấy sẽ rất đang mong đợi.

2. Tình cảm của Trạch Tiêu Văn và Châu Vũ Đồng hiện đang rất ổn định.

3. Trong thời gian ở tổ quay phim, Dương Tử và Trương Vãn Ý luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

4. Sau khi tạo hình Lăng Diệu Diệu của Ngu Thư Hân được tiết lộ, không ít người hâm mộ khá thất vọng với tạo hình mới nên đã gửi kiến nghị với Vương Nhất Hủ và Dịch Tiểu Nhã. Đáng nói là một fan của Ngu Thư Hân lại lấy tạo hình của Điền Hi Vi (đã che mặt) để làm ảnh tham khảo cho bài của mình.

5. Tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt. Hai người hiểu rất rõ đối phương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt? - Ảnh 1

6. Dự án phim "Xuân Hoa Yếm" tạm định vai chính Châu Dã và Lưu Học Nghĩa. Nữ phụ sẽ là Trương Dư Hi.

7. Phim Anh Hùng Liên Minh của Trương Nghệ Mưu tiếp xúc với nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba.

8. Người hâm mộ của Vương Sở Nhiên nói nữ diễn viên bị Trương Dư Hi cướp tài nguyên.

9. Thái Từ Khôn bị bán phong sát, vẫn có khả năng quay lại. Trần Phi Vũ tuy không bị phong sát nhưng vẫn mất đi khá nhiều tài nguyên tốt.

10. Dương Dương vẫn chưa chia tay với Vương Sở Nhiên sau khi phim "Khói lửa nhân gian của tôi" kết thúc. Gần đây, cặp đôi còn bị caansh săn ảnh bắt gặp ở chung biệt thự tại Hoành Điếm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt? - Ảnh 2

11. Quan Hiểu Đồng chọn lễ phục luôn ưu tiên trang phục khoe đổi chân của mình. Ưu điểm của cô ấy là đôi chân.

12. Dương Tử bây giờ dùng cùng đoàn đội tạo hình với Angela Baby.

13. Hợp tác cùng Vương Hạc Đệ là cơ hội bạo hồng của Điền Hi Vi. Cô ấy đang nằm trong danh sách nhóm tiểu hoa đợi bạo.

14. Tôn Lệ đang xem xét nhận tác phẩm Lễ Vật.

15.  Sau khi ly hôn, Tôn Di rất tùy hứng, tự do tự tại. Nhưng cô ấy không giữ mối quan hệ với bất cứ ai, cô ấy thích làm một phú bà tự do.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á

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