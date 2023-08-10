2. Trương Dư Hi vẫn chưa từ bỏ vị trí nữ chính của "Khó Dỗ Dành", quyết giành dự án với Vương Sở Nhiên . Trương Dư Hi hiện tại không có tư bản mạnh để hỗ trợ, vì vậy cho dù có tài nguyên phù hợp thì cô ấy cũng không thể nắm bắt chúng.

1. Sau khi Cung Tuấn trở nên nổi tiếng, phản hồi của một số bộ phim phát sóng tương đối tầm thường, anh ấy cũng đang tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân và bắt đầu tìm thầy để bổ sung kỹ năng diễn xuất của mình. Anh ấy cũng tích cực mở rộng liên hệ và các mối quan hệ, muốn phát triển theo hướng ký hợp đồng với người mới, tham gia đầu tư.

4. Kim Thần là một người nghiện thuốc lá lâu năm, nhưng cô ấy nói với bên ngoài rằng cô ấy không hút thuốc, khi quay những cảnh hút thuốc trong đoàn phim, cô ấy sẽ giả vờ không thoải mái, nhưng thực tế cô ấy rất thành thạo trong việc búng tay.

3. Đặng Vi đang độc thân và công ty đã yêu cầu nghiêm ngặt rằng anh ấy không được phép yêu đương khi sự nghiệp đang trên đà phát triển.

5. Triệu Lệ Dĩnh luôn mang quà khi đến nhà bố mẹ chồng cũ. Hành trình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh rất bí ẩn, đến cánh săn ảnh cũng không theo kịp.

6. Trương Vãn Ý hiện đang độc thân và đã chia tay với một người bạn gái ngoài ngành, đây không được coi là một cuộc chia tay êm đềm.

7. Ngô Kinh không phản đối việc hợp tác với Vương Hạc Đệ, tư bản đằng sau Vương Hạc Đệ đang thúc đẩy.

8. Tưởng Y Y muốn đến Hoà Tụng, nhưng cô ấy và Châu Dã đã cạnh tranh trước đó nên Hoà Tụng không muốn ký hợp đồng với cô ấy.

9. Trương Nghệ Hưng rất tự tin vào bộ phim mới của mình, dàn diễn viên có thực lực, chủ đề đang rất thịnh hành hiện nay, anh ấy muốn giành được giải thưởng tân binh và có được chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh.

10. Dương Mịch hiện đang tự giảm thù lao phim để tranh thủ tài nguyên

11. Hợp đồng của Địch Lệ Nhiệt Ba với Gia Hành sẽ hết hạn vào năm sau và nếu không có gì khác xảy ra, hợp đồng sẽ không được gia hạn.

12. Cúc Tịnh Y không bị công ty quản lý gắt gao, chủ yếu là vì cô ấy hiện đang là cây hái ra tiền của công ty, nhưng đã quá muộn để mối quan hệ hoà hợp.

13. Thù lao của Lưu Vũ Ninh từ khi vào giới đến nay vẫn rất ổn định, về cơ bản không thay đổi, so với nam chính thì tương đối thấp.

14. Lý Hiện rất ghét những cô gái hám tiền, bạn gái cũ của anh ấy đã chọn chia tay vì anh ấy không đủ tiền mua tặng túi xách đắt tiền.

15. Vương Sở Nhiên vẫn còn nhiều phim đợi phát sóng, tư bản trước đây đã ca ngợi cô ấy là "tiểu hoa hàng đầu đợi bạo", bây giờ không thể dễ dàng từ bỏ và đang lên kế hoạch cho cô ấy. Ngoài ra, nhiếp ảnh gia phàn nàn về Vương Sở Nhiên được coi là tuyệt đường trong giới, ngay cả khi những gì anh ta nói là sự thật, anh ta cũng sẽ không xuất hiện trong giới giải trí sau này.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.