Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/8/2023: Vương Sở Nhiên không gia hạn hợp đồng với công ty Dương Dương, Dương Tử đang giảm cân?

2. Diễn xuất của Trương Dư Hi chưa được người trong giới công nhận nhiều, cô ấy còn không có "chống lưng". Bởi vậy đoàn làm phim "Khó Dỗ Dành" mãi không chịu chọn cô ấy.

1. Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia chiến tranh lạnh 1 thời gian, nhưng cả hai đều không chia tay.

4. Vương Sở Nhiên có gần chục phim chờ chiếu. Tư bản vốn vốn coi cô ấy như "đỉnh lưu tiểu hoa dự bị" để đầu tư, bởi vậy sẽ không dễ dàng buông tay.

3. "Nữ Tướng Tinh" nữ chính là Quan Hiểu Đồng, nam chính đang liên hệ với Đặng Vi.

5. Vương Sở Nhiên chuẩn bị không tiếp tục gia hạn hợp đồng phía bên Giả Sĩ Khải.

6. Bảy Kiếp Cát Tường do Dương Siêu Việt, Đinh Vũ Hề đóng chính sẽ chính thức lên sóng từ ngày 10/8 trên IQIYI.

7. Cung Tuấn đang thay đổi phương án quảng bá hình ảnh, muốn tạo ra nhiều đề tài hút nhiệt hơn. Anh ấy muốn hợp tác cùng Dương Tử, đang cần số liệu để chống đỡ.

8. Kim Thần đang muốn dựa vào bộ phim điện ảnh "Được Ăn Cả Ngã Về Không" để phi thăng trong top tiểu hoa sau 90.

9. Hợp đồng của Lý Lan Địch với Đường Nhân sắp hết hạn, cô ấy muốn sang Hoan Thụy. Đường Nhân vì muốn giữ người mà đẩy cho Lý Lan Địch rất nhiều phim chiếu đài, điều mà Hoan Thụy khó làm được. Hiện tại Lý Lan Địch đang cân nhắc suy nghĩ, xem bên nào nhiều lợi ích hơn thì chọn bên đó.

10. Gần đây Dương Tử đang giảm cân, bình thường đi ăn lẩu chỉ gọi đồ thanh đạm.

11. Tuy Trương Nghệ Hưng là phiên 1 của movie đang chiếu nhưng mọi người đều nghi ngờ khả năng gánh phòng vé của anh ấy, thậm chí sức kêu gọi còn kém cả Vương Truyền Quân và Kim Thần.

12. Cúc Tịnh Y không bị công ty hạn chế hoạt động, bởi vì cô ấy là "gà kiếm tiền" của công ty, đầu tư hết sức vào cô.

13. Trên mạng lan truyền bức ảnh cho rằng đó là bạn gái cũ của Đặng Vi. Cũng có người nhận ra trong một bức ảnh cũ của cậu ấy khi chưa debut có một món còng tay tình thú, nghi ngờ trước kia Đặng Vi thực sự đã từng có bạn gái.

14. Bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đại Lộ Oa, Vương Hoành Nghị cán mốc 33000 điểm nhiệt. Tài khoản Weibo của bộ phim cũng đăng video chúc mừng kèm theo đó là thành tích top 1 trên nhiều bảng xếp hạng khác nhau trên Maoyan, Douban, Vilinkage, Cốt Đoá, Khốc Vân, Vân Hợp chứng minh mức độ ăn khách của bộ phim.

15. Phim điện ảnh Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi có sự tham gia của Đinh Chân, tháng 9 khai máy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.