Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/8/2023: Dương Mịch chi số tiền 'khủng' để giành lại quyền nuôi con gái, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa giành được quyền nuôi con?

2. Dương Tử không hài lòng với sức nóng của bộ phim mới, cô chủ động yêu cầu thêm các hoạt động offline, thực sự rất quan tâm

1. Trần Đô Linh và La Vân Hi có thể hợp tác, trong giới đã có một bộ tiên hiệp, đang tác hợp bọn họ làm nam nữ chính, cả hai trước đó đều hợp tác tuyên truyền game liên minh anh hùng.

3. Quan Hiểu Đồng rất ghét các nền tảng lớn thường xuyên đưa ra nhu cầu để cô và Lộc Hàm hợp thể, hiện tại cô cũng không muốn liên lụy quá nhiều với Lộc Hàm trong công việc, chỉ sợ bị một số cư dân mạng ác ý phỏng đoán nhiều điều tiêu cực.

5. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa giành được quyền nuôi con nhưng nhà chồng đã tạo rất nhiều điều kiện tốt và cố gắng hết sức để cho con được giáo dục tốt nhất, cô ấy cũng có thể đến gặp con tại bất cứ lúc nào, vì vậy việc tranh giành quyền nuôi con không cấp thiết.

6. Ngô Thiến sẽ không vì sự trưởng thành của đứa bé mà lựa chọn tái hôn với chồng cũ, dù sao nhà trai gây ra tổn thương cho cô, cô thật sự không muốn lặp lại vết xe đổ.

7. Mã Tư Thuần hiện đang tích cực làm việc, một mặt là bởi vì áp lực gia đình quá lớn, cô buộc phải thỏa hiệp, chỉ có thể làm theo yêu cầu. Mặt khác là vì bạn trai muốn cô ấy làm việc bên ngoài, kiếm được nhiều tiền hơn để hỗ trợ gia đình.

8. Viên Băng Nghiên cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội vào nhóm, bây giờ cô không thể lăn lộn, giới Hàn không hoan nghênh, giới Đông Nam Á lại không quen thuộc, không dám dễ dàng nắm bắt, cho nên cô đã ở trong trạng thái nằm thẳng, nếu mấy năm gần đây tình hình trong giới vẫn nghiêm trọng như trước, cô thật sự cần phải cân nhắc việc đổi công việc

9. Khi Lâm Duẫn ở trường quay, Châu Tấn thường xuyên hướng dẫn cô cách diễn xuất, trong khoảng thời gian này cô thực sự đang học tập diễn xuất thật tốt.

10. Dương Mịch hiện tại rất tích cực trong việc giành lại quyền nuôi con gái, đã chi một số tiền rất lớn.

11. Hầu Minh Hạo và Hòa Tụng hợp đồng cũng sắp hết hạn, không có ý định gia hạn, cảm thấy công ty không kéo được bao nhiêu tài nguyên cho mình

12. Tưởng Y Y không có nhiều hứng thú với nam nghệ sĩ trong giới.

13. Trương Vãn Ý dựa vào chính kịch sau khi ra khỏi vòng tròn danh tiếng không tệ, nhưng cho dù cư dân mạng không coi trọng vẫn quyết định đi theo con đường lưu lượng.

14. Hoàng Tử Thao đặc biệt tốt với gia đình Từ Nghệ Dương, lần đầu tiên đến cửa đã mua rất nhiều quà tặng.

15. Phần 2 của "Cảnh sát vinh dự" ngoại trừ Từ Khai Sính, những người khác không thay đổi, Trương Nhược Quân và Bạch Lộc đều sẽ trở lại.

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