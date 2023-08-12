Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/8/2023: Châu Dã đang tranh giành tài nguyên với Vương Sở Nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích đóng cổ trang?

2. Hai nữ nghệ sĩ nội bộ nổi tiếng nhất ở thị trường hải ngoại, một là Triệu Lộ Tư, người còn lại là Thẩm Nguyệt.

1. Lưu Diệc Phi trong khoảng thời gian này khi quay phim là chế độ ăn kiêng, mỗi ngày đều dựa vào cà phê và uống chất dinh dưỡng .

3. Đàn Kiện Thứ hiện tại cũng đang trong trạng thái được nâng đỡ, tài nguyên tiếp theo vẫn rất ổn định, hiện tại anh cũng không có bạn gái, sự nghiệp tương đối mạnh mẽ

5. Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích đóng cổ trang, nhưng đoàn đội lại cảm thấy cô ấy không hợp, bộ phim tiếp theo của cô ấy trước mắt vẫn chưa xác định.

6. Lưu Hạo Nhiên và người đại diện đơn giản là mối quan hệ cộng sự, không có tình cảm khác. Trong giới đều biết cậu ấy thật lòng với Châu Đông Vũ.

7. Lần này Kim Thần quả thật muốn mượn điện ảnh để giành giải thưởng, vì thế cô không ít lần tiến hành tiếp thị về mặt diễn xuất. Nhưng trong giới chuyên môn, diễn xuất của cô cũng chỉ là ở một mức độ nhất định, khả năng giành giải thưởng cũng không lớn.

8. "Bảy kiếp may mắn" là cơ hội rất quan trọng của Dương Siêu Việt, nhà sản xuất nhất định sẽ ra sức tiếp thị.

9. Vu Thích không muốn so sánh với nghệ sĩ lưu lượng, đoàn đội muốn hướng anh ấy trở thành Bành Vu Yến của đại lục, sau này sẽ đi đường diễn phim ảnh chất lượng cao.

10. Châu Dã cũng đang tiếp xúc "Khó dỗ dành", hơn nữa còn rất có thành ý.

11. Vương Sở Nhiên là một trong những tân binh triển vọng nhất trong số tiểu hoa 95, ngoài đời đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều.

12. Vương Sở Nhiên gần đây bị chế giễu vì tính cách, nhưng thực ra cô ấy là kiểu nghệ sĩ không ăn ảnh, thực tế cô ấy xinh đẹp hơn, có ngoại hình sáng sủa, uy nghiêm, cô ấy thực sự rất thu hút, nhiều công ty đang đổ xô đến ký với cô ấy.

13. Có thông tin tố Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không muốn hợp tác quay chung quảng cáo cho thương hiệu, chỉ đành tìm thế thân tới diễn.

14. Độ nổi tiếng của Ngụy Đại Huân đang giảm khá nhanh, đoàn đội cậu ấy đang nóng ruột, tăng cường mua hot search.

15. Lâm Nhất không có tư bản chống lưng, cậu ấy chỉ có thể dựa vào chính mình tạo đề tài hút tài nguyên.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.