Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không có ý định rời làng giải trí, Lưu Diệc Phi gần đây không có tư bản đỡ đầu tài nguyên phim?

2. Đoàn đội của Kim Thần và Trương Thiên Ái gần đây có va chạm xích mích.

1. Phim của Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng định cạnh tranh với phim của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề.

4. Cao Vỹ Quang từng nổi tiếng nhờ vai Đông Hoa Đế Quân, cũng đạt được một số thành tích nhất định nhưng vẫn phải đóng vai phụ cho lưu lượng mới nổi như Lưu Vũ Ninh.

3. Vu thích có thể xem như cao thủ tình trường. Hiện tại anh ấy cũng không độc thân, đoàn đội không hạn chế quan hệ của anh ấy, tư bản cũng không quan tâm, vẫn sẽ khen ngợi anh ấy.

5. Hoắc Kiến Hoa không có ý định rời làng giải trí. Anh ấy chỉ muốn tìm kịch bản thích hợp để diễn, không muốn phối hợp nâng đỡ người mới do tư bản chỉ định.

6. Trương Vãn Ý hiện tại độc thân.

7. Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ còn cách sự nghiệp "bạo hồng" một khoảng rất lớn.

8. Bộ phim Tiên Hiệp Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai (Ngàn Đóa Hoa Đào Một Đời Khai) tạm định vai chính Tôn Trân Ny và Trương Bân Bân.

9. Vạn Tra Triêu Hoàng tạm định vai chính Địch Lệ Nhiệt Ba và Đinh Vũ Hề.

10. Lưu Diệc Phi không có tư bản, Trần Kim Phi chỉ có thể nói là rất có ích với cô ấy trong những ngày đầu, bây giờ Lưu Diệc Phi đã có địa vị như vậy, các tư bản khác cũng không có nhiều lợi ích cho cô ấy.

11. Dương Dương hợp tác rất tốt với Kim Thần. Dù sao họ cũng từng đóng chung phim. Anh ấy muốn dùng bộ này để lật ngược tình thế.

12. Chồng của Vương Diễm đầu tư thất bại, vì ông ta muốn đến Ma Cao để chơi một ăn mười nên gia đình họ đã trên con đường phá sản từ lâu, tài sản bị thu hẹp rất nhiều, công ty sụp đổ và thâu tóm, thực lực kinh tế đã sớm kém hơn trước rất nhiều. Bây giờ cả gia đình sống dựa vào Vương Diễm.

13. Tiêu Chiến đã gửi hoa cho Trương Nghệ Hưng để chúc buổi concert diễn ra suôn sẻ, blogger nói mối quan hệ giữa hai người khá tốt.

14. Lâm Tâm Như ủng hộ Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, cô ấy đang liên hệ nhân mạch trong giới, tạo dựng quan hệ cho chồng.

15. Thật ra trong giới vốn không có nhiều nghệ sĩ không nóng nảy, thân thiện, gần gũi, chỉ là hiện tại dư luận đang không tốt cho Vương Sở Nhiên nên thành ra cổ làm gì cũng thấy sai và cũng bị phóng đại lên.