Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 14/08/2023 11:27

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mùa mới của "Vương bài đối Vương Bài", Tạ Na thay thế Giả Linh, Trương Đại Đại thay thế Thẩm Đằng.

2. Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác hiện đang cạnh tranh, cả hai đều có mối quan hệ với tư bản Hồng Kông.

3. Hồ Ca và Châu Tấn sắp hợp tác.

4. Hợp đồng giữa Na Trát và Hoà Tụng sắp hết hạn, công ty không có ý định giữ cô lại, cô cũng chưa tìm được nơi nương tựa tiếp theo nên rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ.

5. Tình cảm của Dương Dương Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt. Hai người đang trong giai đoạn nồng cháy, sẽ không chia tay.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1

6. Gần đây khi Dương Dương đóng phim, anh ấy sẽ nhờ trợ lý nhìn chằm chằm vào mặt mình, nếu nhíu mày nhiều quá, anh ấy sẽ xin đạo diễn quay lại.

7. Thành Nghị đang tiếp xúc với các tài nguyên của phim truyền hình nước ngoài.

8. Tạ Đình Phong gần đây đã mua bất động sản cho con gái của bạn gái anh ấy và định tặng nó vào ngày sinh nhật.

9. Trương Vãn Ý có hậu thuẫn rất mạnh, là con cưng của đài Yokku

10. Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất bất mãn với công ty. Tất cả tài nguyên đều do cô ấy tự lấy được hoặc do Hoàng Cảnh Du trao đổi với tư bản để lấy cho cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2

11. Quản lý hiện tại của Đặng Vi trước đây là quản lý của Lưu Hạo Nhiên.

12. Đồng Lệ Á bây giờ không có bạn bè, bởi vì xung quanh cô ta là những kẻ xu nịnh.

13. Phim hồi hộp "Ám triều tập hung" diễn viên chính Trần Kiến Bân, Hứa Quang Hán. Bộ phim sẽ khởi quay ở Phúc Kiến vào giữa tháng 9.

14. Bây giờ Dương Mịch không thể tiếp tục liên lạc với những nghệ sĩ trong công ty cũ, giám đốc công ty cũ đã đặc biệt gọi những nghệ sĩ có mối quan hệ tốt với cô ấy ở lại sau cuộc họp, nội dung đại khái là muốn họ giữ khoảng cách với cô ấy.

15. Nam chính trong phim tiếp theo của Dương Tử vẫn chưa được quyết định, nhưng hiện tại cạnh tranh khá khốc liệt, tiểu sinh đợi bạo đều muốn đóng với cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời rất hấp dẫn đối phương, tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời rất hấp dẫn đối phương, tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Hoàng Cảnh Du Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời rất hấp dẫn đối phương, tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/8/2023: Vương Sở Nhiên ngoài đời rất hấp dẫn đối phương, tạo hình phim mới của Đường Yên khá giống với tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/8/2023: Châu Dã đang tranh giành tài nguyên với Vương Sở Nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích đóng cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/8/2023: Châu Dã đang tranh giành tài nguyên với Vương Sở Nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích đóng cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn mang quà cho bố mẹ chồng cũ, Dương Mịch hiện đang tự giảm thù lao phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn mang quà cho bố mẹ chồng cũ, Dương Mịch hiện đang tự giảm thù lao phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/8/2023: Dương Mịch chi số tiền 'khủng' để giành lại quyền nuôi con gái, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa giành được quyền nuôi con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/8/2023: Dương Mịch chi số tiền 'khủng' để giành lại quyền nuôi con gái, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa giành được quyền nuôi con?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/8/2023: Vương Sở Nhiên không gia hạn hợp đồng với công ty Dương Dương, Dương Tử đang giảm cân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/8/2023: Vương Sở Nhiên không gia hạn hợp đồng với công ty Dương Dương, Dương Tử đang giảm cân?

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần