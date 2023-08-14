Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

2. Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác hiện đang cạnh tranh, cả hai đều có mối quan hệ với tư bản Hồng Kông.

4. Hợp đồng giữa Na Trát và Hoà Tụng sắp hết hạn, công ty không có ý định giữ cô lại, cô cũng chưa tìm được nơi nương tựa tiếp theo nên rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ.

5. Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt. Hai người đang trong giai đoạn nồng cháy, sẽ không chia tay.

6. Gần đây khi Dương Dương đóng phim, anh ấy sẽ nhờ trợ lý nhìn chằm chằm vào mặt mình, nếu nhíu mày nhiều quá, anh ấy sẽ xin đạo diễn quay lại.

7. Thành Nghị đang tiếp xúc với các tài nguyên của phim truyền hình nước ngoài.

8. Tạ Đình Phong gần đây đã mua bất động sản cho con gái của bạn gái anh ấy và định tặng nó vào ngày sinh nhật.

9. Trương Vãn Ý có hậu thuẫn rất mạnh, là con cưng của đài Yokku

10. Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất bất mãn với công ty. Tất cả tài nguyên đều do cô ấy tự lấy được hoặc do Hoàng Cảnh Du trao đổi với tư bản để lấy cho cô ấy.

11. Quản lý hiện tại của Đặng Vi trước đây là quản lý của Lưu Hạo Nhiên.

12. Đồng Lệ Á bây giờ không có bạn bè, bởi vì xung quanh cô ta là những kẻ xu nịnh.

13. Phim hồi hộp "Ám triều tập hung" diễn viên chính Trần Kiến Bân, Hứa Quang Hán. Bộ phim sẽ khởi quay ở Phúc Kiến vào giữa tháng 9.

14. Bây giờ Dương Mịch không thể tiếp tục liên lạc với những nghệ sĩ trong công ty cũ, giám đốc công ty cũ đã đặc biệt gọi những nghệ sĩ có mối quan hệ tốt với cô ấy ở lại sau cuộc họp, nội dung đại khái là muốn họ giữ khoảng cách với cô ấy.

15. Nam chính trong phim tiếp theo của Dương Tử vẫn chưa được quyết định, nhưng hiện tại cạnh tranh khá khốc liệt, tiểu sinh đợi bạo đều muốn đóng với cô ấy.