"Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay" phát hành poster nhân dịp đóng máy, Trần Tinh Húc toát khí chất tổng tài, sánh đôi cùng Chương Nhươc Nam

Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phi Nhiên. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào, lãng mạn giữa hai nhân vật đều làm trong ngành luật, chuyên giải quyết các vấn đề hôn nhân - gia đình.

Nữ chính của phim là Thành Dao (Chương Nhược Nam) - một nữ sinh viên mới ra trường ấp ủ ước mơ trở thành luật sư. Trong một dịp tình cờ, cô gặp Tiền Hằng (Trần Tinh Húc), ông chủ của một công ty luật nổi tiếng. Tiền Hằng được mệnh danh là 'khối u ác tính của ngành' vì thông minh nhưng độc mồm độc miệng. Anh không phải người lăng nhăng nhưng sống theo nguyên tắc chỉ yêu đương không kết hôn.

Khác với Tiền Hằng, Thành Dao là một cô gái xinh đẹp đơn thuần, kinh nghiệm làm việc cũng rất ít ỏi. Vì vậy, cô đã đi theo Tiền Hằng và được ông chủ của mình dạy bảo từ từ. Nam chính được miêu tả là người cao to tuấn tú, có khí chất nổi bật và đôi mắt mê người. Trong giới luật, anh được nhận xét là cực kỳ khôn ngoan nhưng ngang ngược càn rỡ, không có tinh thần chính nghĩa.

Mới đây, bộ phim đã chính thức đóng máy và đăng tải poster để kỷ niệm cho sự kiện này. Xuất hiện trên phông nền hồng là 2 diễn viên chính. Trần Tinh Húc khiến fan "hò hét" vì khí chất tổng tài, soái ca. Về phần Chương Nhược Nam, nữ diễn viên cũng ngay lập tức thu hút cư dân mạng vì vẻ ngoài trong trẻo, dịu dàng, pha nét đáng yêu, tinh nghịch.

Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam không còn là cái tên xa lạ trong giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai đều có những vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của mình và được đông đảo mọi người yêu mến. Hiện, vẫn chưa ấn định thời gian công chiếu, song CĐM đang rất mong chờ những phản ứng hóa học từ cặp đôi này.