Tạo hình tổng tài lạnh lùng của Trần Tinh Húc trong Anh Cũng Có Ngày Này tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng

Những ngày qua dự án Anh Cũng Có Ngày Này do Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam đóng chính đã chính thức được khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Tinh Húc trên phim trường Anh Cũng Có Ngày Này. Đáng chú ý, dân tình được một phen ‘lụi tim’ trước nhan sắc đậm khí chất tổng tài của nam thần. Với nét mặt lạnh lùng, anh chàng được cho là phù hợp với những kiểu nam chính bá đạo, nắm quyền lực trong tay, có khả năng truy phong hoán vũ.

Mặc dù tham gia vào nhiều bộ phim với diễn xuất ấn tượng nhưng tên tuổi của Trần Tinh Húc không được biết đến nhiều. Mãi đến năm 2019, sau khi góp mặt với vai trò nam chính trong phim Đông Cung, sự nghiệp diễn xuất của anh đã bước lên một tầm cao mới. Anh trở thành một trong những gương mặt được “săn đón” bậc nhất Trung Quốc, ngang hàng với hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi khác. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn còn thường hay nhắc đến hình ảnh của Lý Thừa Ngân trong Đông Cung. Điều đó thể hiện được diễn xuất nhập tâm của anh khi hóa vai vào các nhân vật trong phim.

Ngoài khả năng diễn xuất thì Trần Tinh Húc cũng được đánh giá có chemistry rất tốt với các bạn diễn. Dù hợp tác với ai cũng đều tạo được cảm giác couple ngọt ngào trong phim. Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng khi kết hợp với ‘nữ thần thanh xuân’ Chương Nhược Nam sẽ tạo nên dự án bùng nổ khi lên sóng.

Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim có nội dung kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư. Trong đó, Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người.

Trong một lần uống say, Thành Dao (Chương Nhược Nam) nói với Tiền Hằng rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã được bắt đầu.