Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi của Tống Thiến và Trần Tinh Húc bất ngờ nhận tin vui khiến dân tình phấn khích

Sau khi đóng máy cách đây không lâu, mới đây, dự án Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi do Tống Thiến và Trần Tinh Húc đóng chính đã chính thức được cấp giấy phép phát sóng với thời lượng 36 tập. Bộ phim được được đầu tư sản xuất bởi Hoa Sách Ảnh Thị, chấp bút bởi biên kịch Phí Tuệ Quân, quá trình quay do đạo diễn Trương Đồng chỉ đạo.

Ở những hình ảnh hậu trường của phim được hé lộ, ‘cặp chị em’ Trần Tinh Húc và Tống Thiến được dân tình khen ngợi hết lời dù chênh lệch nhau tận 9 tuổi nhưng trông rất đẹp đôi. Từng cử chỉ của hai người dành cho nhau đều chứa đựng sự ngọt ngào, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng lãng mạn.

Trần Tinh Húc nhờ sở hữu chiều cao nổi bật cùng ngoại hình nam tính, visual của anh được khen hết lời bởi toát lên thần thái của "tổng tài bá đạo", lịch lãm, điển trai trong bộ vest.

Còn đối với Tống Thiến cũng rất nổi bật với tạo hình kiêu sa, quý phái trong những bộ cánh đầy thanh lịch, khi thì váy dịu dàng, nữ tính, khi thì năng động với quần jean, áo kiểu.

Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi là bộ phim kể về cuộc sống của các thông dịch viên, câu chuyện tình yêu của cô nàng tài giỏi Lâm Tây (Tống Thiến) và người bạn trai cũ thông minh, lăn lộn trong giới công nghệ Tiêu Nhất Thành (Trần Tinh Húc).

Vì để hoàn thành ước mơ nghề nghiệp còn đang dang dở của mẹ, Lâm Tây dù đau lòng nhưng vẫn quyết nói lời chia tay với Tiêu Nhất Thành. Đến khi gặp lại nhau sau 8 năm thì cô đã trở thành phiên dịch viên chuyên nghiệp trẻ tuổi với thành tích vang dội, trong khi anh cũng là giám đốc thành đạt của một công ty lớn.

Lúc này số phận đưa đẩy hai người gặp lại khi Lâm Tây buộc phải "giao thiệp hòa nhã" để giành được hợp đồng hợp tác với Tiêu Nhất Thành, theo đó giúp công ty anh đạt được nhiều thành công tại thị trường nước ngoài. Trong quá trình làm việc chung, tiếp xúc lâu dài, mối tình thời niên thiếu giữa cặp đôi lại một lần nữa nở rộ, Lâm Nhất Thành lúc này cũng biết được lý do Lâm Tây chia tay mình, từ đó quyết định trở thành hậu phương vững chắc đồng hành cùng cô. Từ hiểu lầm, họ dần thấu hiểu nhau và một lần nữa viết nên chuyện tình ngọt ngào.