Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang được xem là 'miếng bánh lớn' của Tencent

Sao quốc tế 24/07/2023 15:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bạch Nhật Đề Đăng đang lên kế hoạch sản xuất. Được biết, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Tinh Húc và Ngu Thư Hân đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tiểu thuyết chuyển thể Bạch Nhật Đề Đăng của tác giả Lê Thanh Nhiên đang lên kế hoạch sản xuất. Được biết, tác phẩm thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Tinh HúcNgu Thư Hân đóng chính.

Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang được xem là 'miếng bánh lớn' của Tencent - Ảnh 1

Được biết, dự án Bạch Nhật Đề Đăng là “miếng bánh lớn” của Tencent. Rất nhiều tiểu hoa, tiểu sinh lứa 95 đều mong muốn nhận được dự án phim này. Bộ phim dự kiến sẽ khởi quay vào đầu năm 2024 với kinh phí lớn. Được biết, trước đó cặp đôi từng suýt đóng chung trong bộ phim hiện đại Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay nên nhiều khán giả đều mong chờ vào màn hợp tác này.

Trước đó, Trần Tinh Húc từng gây chú ý với vai diễn Thái tử Lý Thừa Ngân trong Đông Cung. Đây là nhân vật “vừa đáng thương, vừa đáng hận” từng gây sốt khắp các diễn đàn xã hội. Nhân vật ấy để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Tinh Húc.

Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang được xem là 'miếng bánh lớn' của Tencent - Ảnh 2

Không những thế, gần đây, anh còn gây chú ý với dự án tiên hiệp đầu tiên mang tên Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Cùng lúc hóa thân thành một vị Thần quân trầm tĩnh, hướng nội và 3 phiên bản tính cách khác nhau khi thần hồn tiêu tán, nam diễn viên dần cho thấy sự thăng hạng rõ rệt trong khả năng diễn xuất của mình.

Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang được xem là 'miếng bánh lớn' của Tencent - Ảnh 3

Sau thành công của Thương Lan Quyết, địa vị của Ngu Thư Hân trong dàn tiểu hoa 95 tăng hạng rõ rệt. Cô nàng trở thành sao nữ được nhiều đạo diễn ưu ái chọn làm nữ chính. Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn được biết đến là đối thủ cực mạnh của Triệu Lộ Tư.

Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sắp sửa 'nên duyên' trong một dự án cổ trang được xem là 'miếng bánh lớn' của Tencent - Ảnh 4

Hiện tại, thông tin dự án Bạch Nhật Đề Đăng do Trần Tinh Húc và Ngu Thư Hân đóng chính chưa có sự xác thực của đoàn phim nhưng vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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