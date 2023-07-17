Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc hé lộ khoảnh khắc mật ngọt 'tràn màn hình' khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 17/07/2023 09:04

Mới đây, đoàn phim Anh Cũng Có Ngày Này đã tung phúc lợi poster và video ngắn của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam khiến dân tình phấn khích.

Mới đây, đoàn phim Anh Cũng Có Ngày Này đã tung phúc lợi poster và video ngắn của Trần Tinh HúcChương Nhược Nam nhân dịp Silver Day. Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến dân tình một phen ‘lụi tim’ vì chemistry tràn màn hình.

Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc hé lộ khoảnh khắc mật ngọt 'tràn màn hình' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Với visual hoàn hảo cùng độ ‘phản ứng hoá học’ của cặp đôi chính Chương Nhược Nam - Trần Tinh Húc càng thu hút nhiều sự quan tâm và mong chờ của giới truyền thông cũng như khán giả. Được biết, cả hai đều sở hữu ngoại hình rất sát với hình tượng nam nữ chính trong truyện gốc. Bên cạnh có diễn xuất của cặp đôi cũng từng không ít lần gây ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm rất đáng mong đợi khi lên sóng.

Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc hé lộ khoảnh khắc mật ngọt 'tràn màn hình' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim lấy đề tài xoay quanh ngành luật sư, kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ của công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư.

Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc hé lộ khoảnh khắc mật ngọt 'tràn màn hình' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3

Trong đó, nam chính Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người. Trong một lần uống say, Thành Dao nói với Tiền Hằng rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã được bắt đầu.

Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc hé lộ khoảnh khắc mật ngọt 'tràn màn hình' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc hé lộ khoảnh khắc mật ngọt 'tràn màn hình' khiến dân tình phấn khích - Ảnh 5

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao (Chương Nhược Nam) và Tiền Hằng, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.

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