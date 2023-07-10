'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình

Sao quốc tế 10/07/2023 19:05

Mới đây, trong một khoảnh khắc bật khóc trên sóng truyền hình, Điền Hi Vi đã suýt bị khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam.

Năm 2022 có thể được xem là năm của dàn sao thế hệ mới vì không ít cái tên mới mẻ tỏa sáng và dần chiếm lĩnh thị trường giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, sau thành công của Khanh Khanh Nhật Thường, mỹ nhân Điền Hi Vi đã được công chúng chú ý nhiều hơn. Cô gây ấn tượng khi sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh khiến bao người phải đổ gục.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình - Ảnh 1

Mới đây, trong chương trình truyền hình Cơ Sở Lý Luận Phụ Nữ, khi nghe một câu chuyện cảm động, Điền Hi Vi đã nhiều lần rơi nước mắt vì đồng cảm với nhân vật. Đáng chú ý, hình ảnh đôi mắt nữ diễn viên long lanh nước mắt đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng vì vẻ đẹp mong manh, mang đậm chất nữ chính phim ngôn tình.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng khoảnh khắc Điền Hi Vi rơi nước mắt khiến khán giả cảm thấy nhan sắc cô nàng khá giống Chương Nhược Nam. Thậm chí, còn khiến khán giả suýt nhầm lẫn Điền Hi Vi là Chương Nhược Nam. Được biết, Chương Nhược Nam là một trong số hiếm diễn viên trẻ gây ấn tượng với cảnh khóc giàu cảm xúc trên màn ảnh. Cô nàng từng gây chú ý khi chỉ trong 5 giây đã bắt được tâm lý nhân vật, òa khóc nức nở trước ống kính.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình - Ảnh 3

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình - Ảnh 4

Chương Nhược Nam và Điền Hi Vi vốn đều cùng nằm trong danh sách 'nữ thần thanh xuân' của màn ảnh Hoa ngữ. Cùng đều sở hữu visual ngọt ngào, thuần khiết nên nhan sắc của 2 cô nàng trong một vài khoảnh khắc có nhiều điểm tương đồng.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả nhầm lẫn là Chương Nhược Nam với khoảnh khắc khóc trên sóng truyền hình - Ảnh 5

Nếu Chương Nhược Nam có nét đẹp trông có phần mong manh, nhẹ nhàng thì Điền Hi Vi lại sở hữu nhan sắc có phần tinh nghịch, lém lỉnh hơn.

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