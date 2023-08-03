Chỉ một 'ánh nhìn' ngọt ngào của Trần Tinh Húc dành cho Chương Nhược Nam đã khiến netizen một phen tan chảy

Mới đây, đoàn phim Anh Cũng Có Ngày Này tiếp tục nhá hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào. Đáng chú ý, ánh mắt tràn đầy tình cảm như thay lời muốn nói ‘trong mắt anh chỉ có mình em’ của nam chính Trần Tinh Húc dành cho nữ chính Chương Nhược Nam khiến bao dân tình tan chảy.

Những ngày qua, dự án Anh Cũng Có Ngày Này do Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam đóng chính đang trong giai đoạn khởi quay. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của dự án luôn được khán giả quan tâm.

Với visual hoàn hảo cùng độ ‘phản ứng hoá học’ của cặp đôi chính Chương Nhược Nam - Trần Tinh Húc càng thu hút nhiều sự quan tâm và mong chờ của giới truyền thông cũng như khán giả. Được biết, cả hai đều sở hữu ngoại hình rất sát với hình tượng nam nữ chính trong truyện gốc. Bên cạnh có diễn xuất của cặp đôi cũng từng không ít lần gây ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm rất đáng mong đợi khi lên sóng.

Trước đó, ảnh leak cảnh hôn ngọt ngào của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam được lan truyền khắp các trang mạng xã hội khiến dân tình trầm trồ, tan chảy vì độ chemistry đỉnh cao.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Bộ phim lấy đề tài xoay quanh ngành luật sư, kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của một ông chủ của công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư.

Trong đó, nam chính Tiền Hằng (Trần Tinh Húc) vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành, anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai, bên cạnh đó khí chất cũng rất nổi bật với đôi mắt đặc biệt mê người. Trong một lần uống say, Thành Dao nói với Tiền Hằng rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã được bắt đầu.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao (Chương Nhược Nam) và Tiền Hằng, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.