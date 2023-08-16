Dù bị đánh giá là không đáng xem nhưng dự án phim này vẫn kết thúc với mức rating trung bình là 0.567%. Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi hiện là tác phẩm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng rating của đài Hồ Nam sau Quy Lộ và Băng Mỏng.

Mới đây, Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính mở điểm Douban là 4.1 tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn đã tụt xuống chỉ còn 3.2 điểm.

Như vậy, với thành tích này Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã vượt mặt Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính. Còn nhớ ở thời điểm lên sóng dự án phim này từng được đánh giá rất cao về cả kịch bản, diễn xuất và hình ảnh. Hiện tại, phim đã chạm mốc 8.7 điểm trên Douban, rating trung bình là 0.450%.

Thế nhưng, dù vượt mặt Đi Đến Nơi Có Gió về khoản rating trung bình, Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi vẫn không được đánh giá cao bằng. Ngoài ra, so về mọi mặt dự án phim của Lưu Diệc Phi – Lý Hiện đều chiếm phần tốt hơn.

Nội dung phim 'Khói lửa nhân gian của tôi' xoay quanh nhân vật Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên), cô gái mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Là trẻ được nhận nuôi nên Hứa Thấm có cá tính hơi rụt rè, ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ.

Khi trưởng thành, cô gặp chàng trai Tống Diệm. Anh là một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết và có lý tưởng sống mãnh liệt. Nhờ sự xuất hiện của Tống Diệm, cuộc sống của Hứa Thấm trở nên ý nghĩa. Cô trở nên tự tin và biết trân trọng cuộc sống hơn.

Tuy nhiên, những biến cố buộc họ phải rời xa nhau. Gặp lại nhau sau 10 năm, Hứa Thấm đã trở thành một bác sĩ có năng lực. Trong khi đó, Tống Diệm trở thành lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Trong khi Hứa Thấm vẫn hướng về Tống Diệm thì anh lại lảng tránh, lạnh lùng bởi trước đây, cô từ bỏ anh. Có điều, cùng làm việc với nhau, cả hai nhiều lần đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử khiến tình yêu của họ lại nảy nở.