Tạo hình cổ trang của Vương Sở Nhiên trong Kiều Tàng, nhan sắc của 'bạn gái Dương Dương' ra sao mà 'gây bão'?

Dự án cổ trang được mong đợi "Kiều tàng" vừa chính thức công bố gương mặt nam nữ chính là Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý

Mới đây, mạng xã hội Weibo Trung Quốc đã xuất hiện hình ảnh của nữ diễn viên Vương Sở Nhiên trên phim trường của bộ phim cổ trang Kiều Tàng. Trước đó, theo nhiều thông tin nội bộ thì Dương Mịch được xác định là mảnh ghép đầu tiên của dự án phim Kiều tàng, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tuy nhiên, mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế lại chính thức xác nhận từ bỏ vai nữ chính trong dự án này. Từ đó, một loạt tin đồn về dàn cast nổ ra, Kiều Tàng cuối cùng cũng xác định được hai cái tên chính thức là Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý.

Kiều Tàng là dự án được đầu tư khủng của nền tảng Tencent, cũng là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Vương Sở Nhiên với thể loại cổ trang sau hai bộ phim hiện đại là Khói lửa nhân gian của tôi và Nghe nói em thích tôi. Mặc dù bị bủa vây bởi hàng loạt bình luận công kích từ bộ phim hợp tác với Dương Dương, sự nghiệp của Vương Sở nhiên vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Ngược lại, mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn là cái tên được lòng các nhà đầu tư, được đánh giá là tiểu hoa phù hợp cho cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang. Theo nguyên tác, Kiều Tàng của là bộ truyện được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc. Trong phim, Vương Sở Nhiên sẽ hoá thân thành nữ chính Liễu Miên Đường – con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu. Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu là người chồng của mình. Còn Thôi Cửu dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình.

Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý 'gây bão' trong tạo hình cổ trang của Kiều Tàng Mới đây, mạng xã hội Weibo Trung Quốc đã xuất hiện hình ảnh của nữ diễn viên Vương Sở Nhiên và nam diễn viên Trương Vãn Ý trên phim trường của bộ phim cổ trang Kiều Tàng.

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