'Người yêu tin đồn Dương Dương' Vương Sở Nhiên lên tiếng trước lùm xùm mắc 'bệnh ngôi sao'

Sao quốc tế 01/08/2023 16:30

Vương Sở Nhiên liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận tiêu cực. Danh tiếng nữ diễn viên sinh năm 1999 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi phát sóng.

Vào tối ngày 31/7, phòng làm việc của Vương Sở Nhiên lên tiếng đính chính, phủ nhận tất cả những thông tin trên. Cụ thể, phía Vương Sở Nhiên phủ nhận hoàn toàn tin đồn cướp vai diễn trong phim Tình Yêu Có Pháo Hoa cũng như “lấy tên bạn thành tên mình”.

Về vụ việc tại thẩm mỹ viện, phía nữ diễn viên cho biết khi ấy đã hơn 8h, Vương Sở Nhiên và ekip đùa giỡn với nhau chứ không biết đến sự tồn tại của khách hàng khác tại thẩm mỹ viện.

'Người yêu tin đồn Dương Dương' Vương Sở Nhiên lên tiếng trước lùm xùm mắc 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 1'Người yêu tin đồn Dương Dương' Vương Sở Nhiên lên tiếng trước lùm xùm mắc 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, phía Vương Sở Nhiên cũng khẳng định: "Vương Sở Nhiên sẽ tiếp tục cải thiện năng lực chuyên môn trong tương lai, học hỏi từ nhiều diễn viên ưu tú và các lão sư, tích cực kiểm điểm bản thân, cư xử chừng mực hơn với mọi người và cố gắng tạo ra nhiều tác phẩm ngày càng tốt hơn cho mọi người. Cũng hy vọng mọi người đề cao lý trí trên không gian mạng, không tung tin đồn thất thiệt, không tin vào tin đồn thất thiệt, cùng nhau duy trì môi trường mạng thân thiện”.

Đối với sự việc trong phim Tình Yêu Có Pháo Hoa, trước đó chính Mao Hiểu Đồng – người bị đồn cướp vai cũng lên tiếng phủ nhận nên cư dân mạng tin rằng Vương Sở Nhiên không liên quan tới vụ việc này. 

'Người yêu tin đồn Dương Dương' Vương Sở Nhiên lên tiếng trước lùm xùm mắc 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 3'Người yêu tin đồn Dương Dương' Vương Sở Nhiên lên tiếng trước lùm xùm mắc 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 4

Vương Sở Nhiên là ngôi sao mới nổi, phản ứng tiêu cực mà cô nhận được hiện tại ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của cô. Thậm chí, khi nữ diễn viên đi gặp nhà sản xuất để bàn về dự án mới Khó dỗ dành cũng bị khán giả phản đối, không muốn cô đảm nhận nhân vật Ôn Dĩ Phàm. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên đang là cái tên được đề cử diễn vai này vì ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, do có nhiều góc giống với Lưu Diệc Phi nên được gọi là "Tiểu Lưu Diệc Phi", thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Người đẹp nằm trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đang lên. Nữ diễn viên dù đóng phụ hay chính nhưng vẫn gây tiếng vang như các vai trong Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Thanh Bình Nhạc, Nghe Nói Em Thích Tôi... Do đó, cô dần được nhà sản xuất ưu ái, giao vai chính trong các dự án lớn.

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