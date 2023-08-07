Giữa tâm bão bị chỉ trích, tẩy chay, Vương Sở Nhiên để lộ tình trạng khi quay 'Dư Khánh Niên 2'

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên trong dự án phim "Dư Khánh Niên 2" được hé lộ. Có thể thấy, trạng thái của nữ diễn viên vẫn bình thường, ổn định giữa lúc tai tiếng vây quanh.

Vương Sở Nhiên liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận tiêu cực. Danh tiếng nữ diễn viên sinh năm 1999 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi phát sóng.

Trong bộ phim Dư Khánh Niên 2, Vương Sở Nhiên vào nhân vật Tang Văn. Cô là người mang nét đẹp nội tâm, tướng mạo không thuộc dạng chói lóa, rực rỡ. Thay vào đó, nàng am hiểu âm luật, là người cẩn thận, tỉ mỉ. Lúc Phạm Nhàn thu lấy Nguyệt Lâu, mượn cớ chuộc nàng để gây náo loạn. Thấy nàng làm việc nhạy bén, không phải người cùng đường với Viên Mộng, nên về sau thu xếp cho nàng kinh doanh Nguyệt Lâu và thu thập thông tin trở thành tình báo.

Bộ phim không chỉ tạo ra sức hút lớn ở thị trường Trung Quốc mà còn ở các nước châu Á khác. Ở Khánh Dư Niên 2, Trương Nhược Quân vẫn sẽ tiếp tục thủ vai Phạm Nhàn – chàng trai ngang bướng nhưng thông minh, trọng ân nghĩa và nữ diễn viên Lý Thấm vẫn sẽ đảm nhận vai vị hôn thê của Phạm Nhàn là Lâm Uyển Nhi.

Việc Trương Nhược Quân và Lý Thấm tiếp tục đảm nhận vai trò chính trong Khánh Dư Niên 2 được xem là sức hút lớn của bộ phim khi cả hai đã có màn thể hiện xuất sắc trong phần 1. Thế nhưng bộ phim có thể duy trì sức hút như phần đầu hay không còn là dấu hỏi lớn khi màn ảnh Hoa ngữ mỗi năm đều cho ra đời vô vàn tác phẩm với sức cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

Tuy vậy, với việc góp mặt của nhiều gương mặt mới mẻ, tiềm năng như Vương Sở Nhiên, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần cùng nội dung được dự đoán hấp dẫn, Khánh Dư Niên phần 2 vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bão đại lục trong thời gian sắp tới.