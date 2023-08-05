Lùm xùm phốt thái độ hốch hách, phía 'bạn gái Dương Dương' Vương Sở Nhiên bất ngờ lên tiếng

Giai đoạn mới vào nghề, Vương Sở Nhiên được mệnh danh là "Tiểu Lưu Diệc Phi" vì nhan sắc và khí chất tương tự đàn chị. Chính danh xưng này giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý dù khả năng diễn xuất nhạt nhòa. Có thể thấy danh tiếng của Vương Sở Nhiên lúc đó vẫn khá tốt, nhờ nhan sắc mà dễ lấy thiện cảm của khán giả.

Những tưởng sự nghiệp cô nàng sẽ nhanh chóng lên như diều gặp gió nhờ sự hậu thuẫn vững chắc nhưng tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng sụp đổ vì loạt lùm xùm tình cảm, thái độ. Ngay khi xuất hiện tin đồn hẹn hò với Dương Dương, Vương Sở Nhiên đã bị mắng vì dám "trèo cao", hẹn hò với đỉnh lưu Cbiz trong khi danh tiếng không tương xứng.

Ngoài ra, Vương Sở Nhiên cũng bị khui thái độ ngôi sao, kiêu căng, hống hách. Tuy nhiên, mới đây, trợ lý Vương Sở Nhiên - Tiêu Lam Tĩnh đã lên tiếng về loạt lùm xùm thái độ của nữ diễn viên. Cô viết: "Nói như thế nào đây, tôi đã ở bên cô ấy lâu, cô ấy là người rất tốt. Tôi nhìn thấy có người nào đó nói cô ấy cái gì mà không cho tài xế lên xe ngồi đợi, cần 5 hay 6 người trợ lý ủi quần áo. Còn có các kiểu đùa nghịch ra vẻ ngôi sao các kiểu. Tôi cùng cô ấy ở chung với nhau thời gian lâu như vậy, hoàn toàn không có chuyện đó.

Ngoài ra, cô ấy sẽ đưa tôi đi ăn đi ăn thật nhiều, chúng tôi mỗi ngày đều tạo ra các kiểu trò đùa. Thời gian nghỉ ngơi cô ấy muốn đi vận động hoặc làm gì đó, nếu tôi không muốn đi cô ấy nói không cần đi theo. Dù sao nói tóm lại là, tôi không tin cô ấy sẽ là loại người mà mọi người nói như thế".

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, do có nhiều góc giống với Lưu Diệc Phi nên được gọi là "Tiểu Lưu Diệc Phi", thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Người đẹp nằm trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đang lên. Nữ diễn viên dù đóng phụ hay chính nhưng vẫn gây tiếng vang như các vai trong Tướng quân ở trên ta ở dưới, Thanh bình nhạc, Nghe nói em thích tôi... Do đó, cô dần được nhà sản xuất ưu ái, giao vai chính trong các dự án lớn.