Vương Sở Nhiên đăng bài tạm biệt Hứa Thấm, xin lỗi sau phim 'Khói lửa nhân gian của tôi'

"Câu chuyện của Hứa Thấm đã đến chặng đường cuối cùng rồi cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với cô ấy. Mùa hè này có thế cùng Hứa Thấm trải qua với mọi người một hành trình đặc biệt, vô cùng háo hức cũng như lo lắng không yên, ngay tại giờ phút này tôi phải nói với xin lỗi với mọi người vì khoảng thời gian qua đã quấy rầy. Những lời phê bình và đóng góp ý kiến của mọi người tôi đều lắng nghe và tiếp thu. Cuối lời "Hứa Thấm, cảm ơn vì cuộc gặp gỡ này, những kỷ niệm nhỏ cùng mọi người gửi đến bạn" , Vương Sở Nhiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" do Dương Dương - Vương Sở Nhiên chủ diễn đã chính thức khép lại ở tập 40 vào tối 27/7. Sau tập cuối của bộ phim, Vương Sở Nhiên đã có bài đăng chia tay nhân vật Hứa Thấm và tạm biệt bộ phim trên trang cá nhân.

Trong khi nữ chính có bài đăng khá dài để tạm biệt bộ phim thì nam chính Dương Dương đăng tải bài viết chỉ với 3 dòng: "Cảm ơn mọi người bao dung và đồng hành, phê bình và góp ý". Bài đăng tạm biệt "Khói lửa nhân gian của tôi" của Dương Dương ngay lập tức được cộng đồng mạng chú ý, bởi với những bài đăng chia tay nhân vật trong các bộ phim khác, nam diễn viên cũng thường viết khá dài.

Trong suốt quá trình lên sóng, bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi" nhận không ít ý kiến trái chiều về cách xây dựng nhân vật, tình tiết, nội dung phim. Ví dụ như tình tiết Tống Diệm (Dương Dương thủ vai) vẫn còn chần chừ nhìn bạn gái trong khi tình huống cứu hỏa cấp bách. Hay chi tiết Hứa Thấm Vương Sở Nhiên) được thông báo có ca cấp cứu vẫn còn nán lại với bạn trai.

Thành tích phim trong ngày 6/7, chỉ sau 6 tập phát sóng trong ngày đầu tiên, có nhiều dấu hiệu đáng mừng

Trước đó, tối 5/7, chỉ sau 6 tập phát sóng trong ngày đầu tiên, "Khói lửa nhân gian của tôi" nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Cụ thể, thành tích phim trong ngày 6/7 theo chỉ số truyền thông Vlinkage: chỉ số nhân vật: 9.07 (No.3), chỉ số phim: 75.28 (No.1); theo chỉ số ảnh hưởng toàn mạng Datawin: phim “Khói lửa nhân gian của tôi” đạt 1.061 (No.7), chỉ số đóng góp cá nhân của nhân vật Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) chiếm 50%.

Thế nhưng, trong ngày 23/7, ngày đầu mở chấm điểm trên nền tảng Douban, phim chỉ nhận được 4,1/10 điểm. Đến ngày phát sóng tập cuối của phim (27/7) đã giảm xuống còn 3,4 điểm với hơn 300.000 đánh giá, trong đó gần 70% là đánh giá 1 sao.

Tuy nhiên đến ngày phát sóng tập cuối của phim (27/7) đã giảm xuống còn 3,4 điểm với hơn 300.000 đánh giá, trong đó gần 70% là đánh giá 1 sao dù kết thúc phim có hậu

Dù kết phim có hậu nhưng khán giả tỏ ra không hài lòng. Lý do là họ cho rằng tình tiết kết phim khiên cưỡng, khác xa so với nguyên tác. Một số người cho rằng phim "chạy nước rút" quá hấp tấp, cả phim vô cùng căng thẳng nhưng ở tập cuối thì tất cả mâu thuẫn lại được hóa giải một cách nhẹ nhàng.