HOT: Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp khi ở cùng biệt thự

Sao quốc tế 09/08/2023 13:00

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã ghi lại được hình ảnh Dương Dương và Vương Sở Nhiên lần lượt cùng trở về một khách sạn.

Vào sáng ngày 9/8, cánh săn ảnh đã tung video ghi lại hình ảnh Dương Dương Vương Sở Nhiên lần lượt trở về cùng một biệt thự ở Hoành Điếm. Cụ thể, Vương Sở Nhiên ăn mặc đơn giản và đi làm từ 6 giờ sáng. Sau đó 4 tiếng, Dương Dương cũng ra ngoài bằng cửa khác và nhanh chóng lên xe rời đi.

HOT: Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp khi ở cùng biệt thự - Ảnh 1HOT: Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp khi ở cùng biệt thự - Ảnh 2

Tuy nhiên, không ít người cho rằng Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang quay phim mới của họ ở Hoành Điếm, nên cùng ra vào chung một khu nhà là chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng bàn cãi, chỉ là do hồi tháng 5 họ từng dính tin đồn hẹn hò dẫn tới những nghi vấn.

HOT: Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp khi ở cùng biệt thự - Ảnh 3HOT: Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp khi ở cùng biệt thự - Ảnh 4

Trước đó, Dương Dương và Vương Sở Nhiên từng không ít lần bị khui bằng chứng hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa từng lên tiếng phản hồi về tin đồn này. Theo đó, vào ngày 22/4, trợ lý của Dương Dương đón Vương Sở Nhiên ở sảnh khách sạn, đưa lên phòng. Ngày hôm sau, Vương Sở Nhiên rời khách sạn đi làm, buổi tối lại quay về khách sạn, sáng hôm sau mới rời đi. Tới ngày 24/4, Vương Sở Nhiên một mình về khách sạn. Ngày 25/4, Dương Dương mới "xuất đầu lộ diện" khi làm thủ tục trả phòng.

 

Nhiều fan "soi" ra cặp nghệ sĩ dùng ốp điện thoại giống nhau. Trước đó, họ bị nghi ngờ cùng du lịch Maldives, đi trượt tuyết chung... Trước tin đồn hẹn hò, ở chung khách sạn, cả hai chưa lên tiếng phản hồi.

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