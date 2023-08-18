Nhan sắc của Tống Thiến 'gây bão' sau tin đồn kết hôn với Vương Khải

Không chỉ là ngôi sao sáng dưới ánh đèn sân khấu hay nhân tố tiềm năng trong làng phim Hoa ngữ, Tống Thiến hiện đang là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng khu vực Trung Quốc, nổi bật nhất là Louis Vuitton và Chanel.

Mới đây, Tống Thiến chính là gương mặt trang bìa của tập chí ELLE số tháng 9. Ngay sau đó, loạt ảnh của nữ diễn viên nhận được sự chú ý đông đảo từ phía cư dân mạng.

Tống Thiến là ca sĩ thần tượng sở hữu nhan sắc thu hút, có thực lực cùng lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Tống Thiến còn nghèo nàn, không thuyết phục người xem. Số đông nhận định, sau 11 năm lấn sân đóng phim, nữ ca sĩ vẫn không thể thoát mác “bình hoa di động”.

Cụ thể, Tống Thiến có vai diễn đầu tay trong phim “Khi tình yêu đến (2012). Sau đó, cô tham gia liên tiếp loạt phim từ hiện đại đến cổ trang như “Bí mật của Mỹ Lệ”, “Thượng cổ tình ca”, “Vương quốc ảo”, “Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân”, “Ánh trăng không hiểu lòng tôi”... nhưng các tác phẩm đều bị đánh giá chỉ đạt chất lượng trung bình.

Năm 2020, hai tác phẩm “Kết ái - Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân” và “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” do cựu thành viên f(x) đóng chính dù khả năng diễn xuất còn hạn chế, song lại tạo hiệu ứng tốt.

Trong đó, màn kết hợp của cô và đàn em Tống Uy Long trong “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” gây sốt, được so sánh là phiên bản Trung Quốc của tác phẩm “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”. Phim cũng đạt rating tốt, trên 2%.

Cuối năm 2021, phim “Phong khởi Lạc Dương” của Tống Thiến và Vương Nhất Bác đóng chính lên sóng. Ngoài những lời khen về bối cảnh, phục trang thì kịch bản và diễn xuất của cặp đôi chính tiếp tục nhận về “cơn mưa” lời chê.

Là ca sĩ thần tượng lấn sân diễn xuất nên Tống Thiến không được đào tạo bài bản, tuy nhiên, khán giả kỳ vọng, nữ ca sĩ sẽ nỗ lực hơn trong việc trau dồi khả năng diễn xuất, tránh tình trạng diễn “10 phim như một”.