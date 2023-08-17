Mới đây, Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tham gia hoạt động quảng bá của một thương hiệu do cô làm đại diện. Tại sự kiện, Triệu Lộ Tư toả sáng khi diện chiếc váy có hoạ tiết vảy cá màu tím. Nữ diễn viên ghi điểm với mái tóc xoăn bồng bềnh, cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào quen thuộc.

Trong năm nay, “Vụng trộm không thể giấu” do Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng chính trở thành một trong những phim truyền hình Trung Quốc gây tiếng vang lớn nhất năm.

Phim đứng đầu bảng xếp hạng nhiệt độ của Vlinkage, Datawin xuyên suốt quá trình phát sóng. “Vụng trộm không thể giấu" nằm trong số ít phim phát hành năm 2023 có cả nam nữ chính đều phá 9 điểm trên bảng xếp hạng nhân vật của Vlinkage (cùng một số phim khác như “Đi đến nơi có gió", “Trường nguyệt tẫn minh", “Hướng gió mà đi", “Trường tương tư"...). Sau khi được phát hành trên nền tảng Netflix, bộ phim đứng hạng 13 Top TV Shows trên bảng xếp hạng Netflix Global (toàn cầu). Đây là bộ phim Trung Quốc đạt thành tích cao nhất trên Netflix Global.

Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá là có độ nổi tiếng quốc tế vượt trội hơn hẳn so vỡi những nàng tiểu hoa cùng lứa khác. Cô vừa có bài đăng Instagram thứ 3 đạt mộc 1 triệu lượt tim dù chỉ sở hữu 1,9 triệu người theo dõi. Trên nền tảng TikTok, hashtag mang tên Triệu Lộ Tư cũng đã cán mốc 7 tỷ, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô nàng.

Điều này cũng dễ hiểu bởi Triệu Lộ Tư tham gia rất nhiều tác phẩm nhận được sự yêu mến lớn từ fan quốc tế, thường xuyên đứng top trong các nền tảng phát sóng nước ngoài. Có thể kể đến như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu…