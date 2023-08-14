Triệu Lộ Tư bị đàn em từ chối hợp tác, Đặng Vi bất ngờ được réo tên vì lý do này

Sao quốc tế 14/08/2023 12:30

Trong khi vai nữ chính của Châu Liêm Ngọc Mạc (Rèm Ngọc Châu Sa) đã định sẵn là Triệu Lộ Tư, thì vai nam chính của phim vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Mới đây, Phạm Thừa Thừa được đồn đoán sẽ nên duyên cùng Triệu Lộ Tư trong dự án phim Châu Liêm Ngọc Mạc (Rèm Ngọc Châu Sa) đã lên tiếng bác bỏ cách đây không lâu. 

Thời điểm tin đồn vừa nổ ra, dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng đã gây ra một làn sóng tranh cãi cực căng thẳng giữa những người dùng mạng và fan hai nhà Triệu Lộ Tư - Phạm Thừa Thừa. Đa phần ý kiến đều cho rằng diễn xuất, ngoại hình của Phạm Thừa Thừa không phù hợp để đóng Rèm Ngọc Châu Sa.

Thậm chí, có người còn nhận định rằng nếu cả hai thực sự trở thành một đôi sẽ thiếu cảm giác couple - yếu tố rất cần thiết làm nên thành công của phim. 

Triệu Lộ Tư bị đàn em từ chối hợp tác, Đặng Vi bất ngờ được réo tên vì lý do này - Ảnh 1

Ngay sau khi Phạm Thừa Thừa phủ nhận thông tin hợp tác, dân tình liền tràn vào kêu gọi nhà sản xuất, đoàn làm phim cân nhắc Đặng Vi - sao nam đang hot hiện nay nhờ Trường Nguyệt Tẫn Minh và Trường Tương Tư. Bởi theo họ, Đặng Vi hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chí từ độ tương thích nhân vật, cho tới phản ứng hóa học với Triệu Lộ Tư.  

 

Theo một vài nguồn tin, có khả năng Rèm Ngọc Châu Sa sẽ khai máy trong tháng 8 tới, số tập dự kiến là 38 tập phim. 

Triệu Lộ Tư bị đàn em từ chối hợp tác, Đặng Vi bất ngờ được réo tên vì lý do này - Ảnh 2

Rèm Ngọc Châu Sa thuộc thể loại phim cổ trang, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung xoay quanh nữ chính Đoan Ngọ, một nữ tử hành nghề đánh bắt ngọc trai, trong một lần vô tình gặp phải nguy hiểm đã được nam chính Trương Phổ Nhiên ra tay cứu giúp. Dựa vào đầu óc lanh lợi của mình, Đoan Ngọ tham gia vào thương đoàn buôn bán Yến Tử Kinh và từng bước trở thành người có chỗ đứng vững chắc trong giới đá quý. 

Tuy nhiên Đoan Ngọ lại bị bẫy chết người do Yến Tử Kinh bày ra khiến nàng suýt chút nữa mất mạng. Để tìm chân tướng, Đoan Ngọ một lần nữa tới Dương Châu "lập nghiệp" lại từ đầu. Ở đây, cô đã tái ngộ Trương Phổ Nhiên, cả hai cùng nhau đối mặt với những sóng gió mới ập tới. 

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