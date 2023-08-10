Triệu Lộ Tư bất ngờ được netizen khuyên bỏ nghề diễn, nếu theo đuổi thứ này sẽ thành công hơn?

Dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đã trở thành cơn sốt trong mùa hè năm nay. Bộ phim đã cứu tên tuổi của Triệu Lộ Tư một bàn thua trông thấy sau thất bại thảm hại của dự án Hậu Lãng lên sóng trước đó.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao với một bài viết cho rằng nếu Triệu Lộ Tư không làm diễn viên thì chắc chắn sẽ là một blogger rất nổi tiếng về phong cách. Bằng chứng là gu phối đồ, phong cách makeup mỗi lần xuất hiện của nữ diễn viên đều rất hợp xu hướng đại chúng.

Cụ thể, thời điểm khi quay Vụng Trộm Không Thể Giấu, vì đoàn phim không đủ kinh phí phí thay đổi nhiều trang phục cho nữ diễn viên nên Triệu Lộ Tư đã đích thân tìm đến các nhãn hàng để mượn trang phục, đồng thời tự mang theo cả quần áo, túi xách, giày, kẹp tóc, ốp điện thoại... của mình để phối đồ cho bản thân và cả bạn diễn Trần Triết Viễn.

Chính vì thế, dù Triệu Lộ Tư còn nhiều hạn chế về mặt diễn xuất nhưng phong cách thời trang trẻ trung cùng những tình tiết nhỏ trong phim đã được khán giả vô cùng yêu thích, góp một phần thành công của bộ phim. Những vật dụng, trang phục mà cô nàng sử dụng trong phim khiến dân tình thích mê và thi nhau săn lùng để được cheap moment với nữ diễn viên.

Được biết, Triệu Lộ Tư cũng luôn gắn liền với hình ảnh trong sáng, ngọt ngào với gu thời trang dễ thương, trẻ trung. Không những thế, gu thời trang của cô nàng cũng được cho là có tính ứng dụng cao. Những hình ảnh update trên mạng xã hội của cô nàng luôn khiến người hâm mộ không khỏi "xuýt xoa" vì quá cuốn hút và xinh đẹp. Chính vì thế, nhiều người còn cho rằng nếu không trở thành một diễn viên, cô nàng khá phù hợp để trở thành một blogger về mảng thời trang.