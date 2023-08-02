'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư chính thức gia nhập phim tái hợp của Trần Khôn và Thư Kỳ

Đây là dự án đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của Ngô Lỗi khi cùng hợp tác với 2 ngôi sao tên tuổi Trần Khôn và Thư Kỳ. Được biết, Ngô Lỗi là cái tên không xa lạ đối với khán giả Trung Quốc, cả giới giải trí rộng lớn, không có mấy người được xưng là 'em trai quốc dân', lớn lên trong sự quan tâm của công chúng.

Nhập Hình Nhập Cách lấy Vịnh Xuân Bát Trảm Đao làm yếu tố đầu tiên. Phim kể về sự tranh đấu giữa phi tặc phía Bắc và tiêu sư phía Nam, giang hồ và võ lâm mỗi bên đều tự có quy tắc phạm vi riêng.

Nhưng cũng chính từ những mỹ danh như 'thần đồng diễn xuất', 'em trai quốc dân', Ngô Lỗi suýt không thoát khỏi mác sao nhí sáng giá, sự nghiệp từng có giai đoạn chững lại khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên sẽ sớm lụi tàn.

Sau những bộ phim không đem lại nhiều thành công, giữa năm 2022, dự án Tinh Hán Xán Lạn đã giúp sự nghiệp của Ngô Lỗi sang trang mới. Nhờ thành công này, Ngô Lỗi cũng từ “em trai quốc dân” trở thành “nam thần quốc dân” được hàng triệu khán giả nữ yêu thích.

Bên cạnh đó, dự án này còn đánh dấu màn tái hợp của đôi bạn thân Trần Khôn và Thư Kỳ sau dự án Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết vào năm 2014. Sau khi Thư Kỳ gia nhập công ty Đông Thân Vị Lai, cô cùng Trần Khôn và Châu Tấn còn trở thành bộ ba ăn ý. Đều là những minh tinh màn bạc nổi tiếng nhưng khi tụ tập cùng nhau, họ không chút nào giữ hình tượng mà đều bộc lộ con người chân thật nhất.