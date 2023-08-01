'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc?

Sao quốc tế 01/08/2023 13:01

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn trở thành một trong những nam diễn viên 9X được săn đón nhất hiện nay. Tuy nhiên, anh chàng lại bị tố lừa dối khán giả chỉ vì làm một việc không ngờ.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trần Triết Viễn trở thành một trong những nam diễn viên 9X được săn đón nhất hiện nay. Nhiều người cảm thấy bất ngờ với lượng tài nguyên phim ảnh mà anh nhận được, đồng thời các dự án của anh cũng đang lần lượt thuận lợi lên sóng.

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc? - Ảnh 1

Sở hữu visual sắc vóc điển trai, cao ráo đúng chuẩn soái ca ngôn tình nhưng Trần Triết Viễn lại làm một việc lừa dối khán giả. Được biết, trên profile cá nhân trang mạng xã hội của sao nam có để chiều cao là 180cm. Tuy nhiên, khi đứng cạnh Triệu Lộ Tư có chiều cao 161cm và Tăng Lê có chiều cao 170cm, nam diễn viên mặc dù đã đi giày độn đế vẫn chỉ cao ngang ngửa đàn chị Tăng Lê. Điều này khiến netizen cho rằng Trần Triết Viễn đã gian lận chiều cao.

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc? - Ảnh 2

Đây không phải trường hợp đầu tiên của việc diễn viên Hoa ngữ khai gian chiều cao. Trước đó, Nhậm Gia Luân cũng bị tố ‘gian lận’ chiều cao. Chiều cao thực tế của anh là 1m69 nhưng lại để trong profile là 1m78. Khi tham gia ghi hình cho bộ phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ, Nhậm Gia Luân cũng từng bị dân tình tố khai gian chiều cao.

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc? - Ảnh 3

Theo đó, trong khoảnh khắc chung khung hình của Nhậm Gia Luân và Hình Phi, cả hai chênh lệch chiều cao không nhiều, thậm chí, Nhậm Gia Luân còn kê thêm vài cục gạch lót bên dưới để bản thân trông cao hơn. Nhiều người cho rằng Hình Phi vốn cao 1m57, nếu Nhậm Gia Luân cao 1m78 thì anh chàng phải cao hơn nữ chính một cái đầu nhưng trong ảnh này cả hai lại đứng gần bằng nhau.

 

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