'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang

Sao quốc tế 03/08/2023 12:09

Theo đó, gần đây, có thông tin Triệu Lộ Tư và Phạm Thừa Thừa được nhắm tới đóng chính cho dự án Châu Liêm Ngọc Mạc. Tuy nhiên, 'em trai' Phạm Băng Băng lại thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng cô nàng.

Sau thành công của Vụng Trộm Không Thể Giấu, tên tuổi của Triệu Lộ Tư ngày càng thăng hạng và có nhiều dự án chất lượng tìm đến cô nàng.

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang - Ảnh 1

Theo đó, gần đây, mạng xã hội rầm rộ trước thông tin Triệu Lộ Tư và Phạm Thừa Thừa được nhắm tới đóng chính cho dự án Châu Liêm Ngọc Mạc. Tuy nhiên, phía người hâm mộ của ‘em trai’ Phạm Băng Băng phản ứng gay gắt với tin đồn trên. Fan của nam diễn viên cho rằng Phạm Thừa Thừa có thực tích mảng điện ảnh nên không muốn anh liên quan tới ‘cô nàng lắm chiêu trò’ Triệu Lộ Tư.

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang - Ảnh 2

Ngay lập tức, fan hâm mộ của Triệu Lộ Tư cũng đáp trả gay gắt. Họ cho rằng kỹ năng diễn xuất, lời thoại và diễn xuất Phạm Thừa Thừa đều kém xa Triệu Lộ Tư hiện tại. Hơn nữa, mọi chuyện mới chỉ là tin đồn nhưng fan Phạm Thừa Thừa đã nói nhiều lời khó nghe về Triệu Lộ Tư.

Nói về việc nam chính không muốn hợp tác Triệu Lộ Tư phải kể đến dự án Thần Ẩn. Được biết, thời điểm lựa chọn diễn viên nam đóng cùng Triệu Lộ Tư đóng Thần Ẩn, ban đầu, dự án nhắm tới Tỉnh Bách Nhiên thủ vai nam chính. Tuy nhiên, Tỉnh Bách Nhiên đã từ chối dự án này. Nam diễn viên vào nghề đã lâu, có thành tích cao ở mảng điện ảnh. Việc bị xếp sau, hoặc xếp bằng vị trí trên bảng phân vai với ngôi sao mới như Triệu Lộ Tư khiến Tỉnh Bách Nhiên khó chịu.

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang - Ảnh 3

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang - Ảnh 4

Sau khi tin tức Tỉnh Bách Nhiên từ chối đóng Thần Ẩn, một sao nam kém tiếng hơn được lựa chọn là Vương An Vũ. Được biết, Vương An Vũ đảm nhận vị trí phiên 2, xếp sau Triệu Lộ Tư ở vị trí phiên 1. Ngoài ra, với ngoại hình điển trai và diễn xuất tốt anh chàng cũng rất được ủng hộ.

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