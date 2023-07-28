Triệu Lộ Tư từng 'thất bại' khi tranh vai diễn với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, hiện tại địa vị cả 2 đã khác xa

Mới đây, mạng xã hội rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Triệu Lộ Tư và Tôn Trân Ny thời mới vào nghề. Được biết, vào năm 2018, cả hai cùng casting vai phụ cho dự án Thiên Ý do Kiều Chấn Vũ, Âu Hào, Đường Yên đóng chính. Được biết, Tôn Trân Ny đã giành chiến thắng trước Triệu Lộ Tư trong lần cạnh tranh này.

Mặc dù thất bại trong lần casting năm đó nhưng vị thế hiện tại của Triệu Lộ Tư lại cao hơn Tôn Trân Ny gấp nhiều lần. Cho đến hiện nay, Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Cô nàng đã 'bỏ túi' nhiều vai chính trong các dự án truyền hình lớn, bao gồm cả phim hiện đại lẫn cổ trang. Đặc biệt, sau Tinh Hán Xán Lạn và gần đây Vụng Trộm Không Thể Giấu, vị thế của cô nàng càng tăng cao hơn và luôn có nhiều tài nguyên tốt tìm đến.

Còn Tôn Trân Ny mới được mệnh mệnh danh là mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây. Sau thành công với vai hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô được khen hết lời về nhan sắc và khí chất. Thậm chí, khán giả còn cho rằng thần thái của cô đủ sức “đè bẹp” nữ chính Bạch Lộc và nữ phụ Trần Đô Linh.

Trước khi góp mặt trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny chủ yếu hoạt động âm nhạc, cô tham gia một số dự án phim âm nhạc cùng các thành viên nhóm SNH48 nhưng không gây nhiều ấn tượng.

Có thể nói, thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã trở thành bệ đỡ vững chắc để Tôn Trân Ny được nhiều khán giả nhìn thấy và thu hút được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.