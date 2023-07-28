Triệu Lộ Tư từng 'thất bại' khi tranh vai diễn với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, hiện tại địa vị cả 2 đã khác xa

Sao quốc tế 28/07/2023 19:04

Mới đây, mạng xã hội rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Triệu Lộ Tư và mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh trong buổi casting phim vào năm 2018.

Mới đây, mạng xã hội rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Triệu Lộ TưTôn Trân Ny thời mới vào nghề. Được biết, vào năm 2018, cả hai cùng casting vai phụ cho dự án Thiên Ý do Kiều Chấn Vũ, Âu Hào, Đường Yên đóng chính. Được biết, Tôn Trân Ny đã giành chiến thắng trước Triệu Lộ Tư trong lần cạnh tranh này.

Triệu Lộ Tư từng 'thất bại' khi tranh vai diễn với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, hiện tại địa vị cả 2 đã khác xa - Ảnh 1

Mặc dù thất bại trong lần casting năm đó nhưng vị thế hiện tại của Triệu Lộ Tư lại cao hơn Tôn Trân Ny gấp nhiều lần. Cho đến hiện nay, Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Cô nàng đã 'bỏ túi' nhiều vai chính trong các dự án truyền hình lớn, bao gồm cả phim hiện đại lẫn cổ trang. Đặc biệt, sau Tinh Hán Xán Lạn và gần đây Vụng Trộm Không Thể Giấu, vị thế của cô nàng càng tăng cao hơn và luôn có nhiều tài nguyên tốt tìm đến.

Triệu Lộ Tư từng 'thất bại' khi tranh vai diễn với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, hiện tại địa vị cả 2 đã khác xa - Ảnh 2Triệu Lộ Tư từng 'thất bại' khi tranh vai diễn với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, hiện tại địa vị cả 2 đã khác xa - Ảnh 3

Còn Tôn Trân Ny mới được mệnh mệnh danh là mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây. Sau thành công với vai hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô được khen hết lời về nhan sắc và khí chất. Thậm chí, khán giả còn cho rằng thần thái của cô đủ sức “đè bẹp” nữ chính Bạch Lộc và nữ phụ Trần Đô Linh.

Triệu Lộ Tư từng 'thất bại' khi tranh vai diễn với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, hiện tại địa vị cả 2 đã khác xa - Ảnh 4

Trước khi góp mặt trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny chủ yếu hoạt động âm nhạc, cô tham gia một số dự án phim âm nhạc cùng các thành viên nhóm SNH48 nhưng không gây nhiều ấn tượng.

Triệu Lộ Tư từng 'thất bại' khi tranh vai diễn với mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, hiện tại địa vị cả 2 đã khác xa - Ảnh 5

Có thể nói, thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã trở thành bệ đỡ vững chắc để Tôn Trân Ny được nhiều khán giả nhìn thấy và thu hút được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đã lập một thành tích trên đấu trường quốc tế. Điều mà trước nay Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tôn Trân Ny Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

Triệu Lộ Tư lập một thành tích trên đấu trường quốc tế, điều mà Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng làm được?

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh công khai ảnh tình tứ cùng 'trai lạ', người này từng là 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư?

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh công khai ảnh tình tứ cùng 'trai lạ', người này từng là 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư?

Triệu Lộ Tư nâng tầm địa vị nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Triệu Lộ Tư nâng tầm địa vị nhờ vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu

Lý do sâu xa Triệu Lộ Tư bị gắn mác 'trà xanh' là do Vu Chính hãm hại?

Lý do sâu xa Triệu Lộ Tư bị gắn mác 'trà xanh' là do Vu Chính hãm hại?

Triệu Lộ Tư 'mất điểm' trong mắt khán giả khi từ chối cơ hội đóng chính 2 dự án lớn

Triệu Lộ Tư 'mất điểm' trong mắt khán giả khi từ chối cơ hội đóng chính 2 dự án lớn

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến fan thất vọng khi mở điểm douban

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khiến fan thất vọng khi mở điểm douban

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 23 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 38 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 53 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 8 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn