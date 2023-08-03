Triệu Lộ Tư 'hợp vía' mùa hè, 2 năm liên tiếp sở hữu những tác phẩm thành công, sắp thành đỉnh lưu nữ Cbiz

Triệu Lộ Tư nhận được sự quan tâm của khán giả qua biệt danh "nữ hoàng phim chiếu mạng" qua loạt bộ phim hot như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thanh Nang Truyện, Xuân Hoa Thu Nguyệt, song phải đến khi đóng các phim Tam Thiên Nha Sát, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, tên tuổi của Triệu Lộ Tư mới thực sự gây chấn động.

Thừa thắng xông lên, ccô nàng chăm chỉ đóng phim và liên tục có được những tác phẩm chất lượng, độ hot cao. Đặc biệt Triệu Lộ Tư đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi sở hữu 2 bộ phim hot 2 mùa hè liên tiếp.

Trong mắt fan, cô nàng chính là sao nữ dẫn đầu trong dàn tiểu Hoa thế hệ mới, địa vị vững chắc, một tay "thâu tóm" bảng hotsearch.

Hè 2023, Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa lên sóng đã trở thành bộ phim hot nhất nhì trên khắp các diễn đàn mạng. Trong ngày đầu lên sóng, phim đã phá mốc 9000 điểm nhiệt trên nền tảng. Sau đó phim tiếp tục phá mốc 10.000 điểm trong 13 ngày liên tiếp. Thành tích “khủng” được ghi nhận trên nền tảng Youku mặc dù có thời điểm 3 ngày không có tập phát sóng mới.

Bên cạnh đó, nam nữ chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng lọt vào danh sách hiếm hoi những diễn viên chính có chỉ số Vlinkage phá 9 trong năm 2023. Đặc biệt, nhân vật Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư đạt mức 9.21, xếp thứ 8 trong danh sách, chỉ chịu thua các bậc đàn anh đàn chị như Tiêu Chiến, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Thành Nghị.

Trước đó, vào mùa hè 2022, Triệu Lộ Tư cùng Ngô Lỗi khiến dân tình sốt xình xịch khi phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn lên sóng. Chemistry ‘bùng cháy’ của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư đã khiến bộ phim chinh phục được khán giả lẫn giới truyền thông, được kênh CCTV6 thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc điểm danh khen ngợi.

Sau 5 năm bước chân vào ngành giải trí, mỹ nhân xuyên không ở hiện tại đã sở hữu cả khối gia tài phim ảnh đồ sộ và danh tiếng mà không phải dạng vừa.

Cô được nhận xét là đang đứng ở đỉnh của lứa tiểu hoa sau 95 và được kỳ vọng sẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.