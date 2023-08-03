Triệu Lộ Tư 'hợp vía' mùa hè, 2 năm liên tiếp sở hữu những tác phẩm thành công, sắp thành đỉnh lưu nữ Cbiz

Sao quốc tế 03/08/2023 15:20

Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại

Triệu Lộ Tư nhận được sự quan tâm của khán giả qua biệt danh "nữ hoàng phim chiếu mạng" qua loạt bộ phim hot như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thanh Nang TruyệnXuân Hoa Thu Nguyệt, song phải đến khi đóng các phim Tam Thiên Nha SátTrần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, tên tuổi của Triệu Lộ Tư mới thực sự gây chấn động. 

Triệu Lộ Tư 'hợp vía' mùa hè, 2 năm liên tiếp sở hữu những tác phẩm thành công, sắp thành đỉnh lưu nữ Cbiz - Ảnh 1

Trong mắt fan, cô nàng chính là sao nữ dẫn đầu trong dàn tiểu Hoa thế hệ mới, địa vị vững chắc, một tay "thâu tóm" bảng hotsearch. 

Thừa thắng xông lên, ccô nàng chăm chỉ đóng phim và liên tục có được những tác phẩm chất lượng, độ hot cao. Đặc biệt Triệu Lộ Tư đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi sở hữu 2 bộ phim hot 2 mùa hè liên tiếp.

Hè 2023, Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa lên sóng đã trở thành bộ phim hot nhất nhì trên khắp các diễn đàn mạng. Trong ngày đầu lên sóng, phim đã phá mốc 9000 điểm nhiệt trên nền tảng. Sau đó phim tiếp tục phá mốc 10.000 điểm trong 13 ngày liên tiếp. Thành tích “khủng” được ghi nhận trên nền tảng Youku mặc dù có thời điểm 3 ngày không có tập phát sóng mới.

Triệu Lộ Tư 'hợp vía' mùa hè, 2 năm liên tiếp sở hữu những tác phẩm thành công, sắp thành đỉnh lưu nữ Cbiz - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nam nữ chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng lọt vào danh sách hiếm hoi những diễn viên chính có chỉ số Vlinkage phá 9 trong năm 2023. Đặc biệt, nhân vật Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư đạt mức 9.21, xếp thứ 8 trong danh sách, chỉ chịu thua các bậc đàn anh đàn chị như Tiêu Chiến, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Thành Nghị.

Trước đó, vào mùa hè 2022, Triệu Lộ Tư cùng Ngô Lỗi khiến dân tình sốt xình xịch khi phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn lên sóng. Chemistry ‘bùng cháy’ của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư đã khiến bộ phim chinh phục được khán giả lẫn giới truyền thông, được kênh CCTV6 thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc điểm danh khen ngợi.

Triệu Lộ Tư 'hợp vía' mùa hè, 2 năm liên tiếp sở hữu những tác phẩm thành công, sắp thành đỉnh lưu nữ Cbiz - Ảnh 3

Sau 5 năm bước chân vào ngành giải trí, mỹ nhân xuyên không ở hiện tại đã sở hữu cả khối gia tài phim ảnh đồ sộ và danh tiếng mà không phải dạng vừa.

Triệu Lộ Tư 'hợp vía' mùa hè, 2 năm liên tiếp sở hữu những tác phẩm thành công, sắp thành đỉnh lưu nữ Cbiz - Ảnh 4Triệu Lộ Tư 'hợp vía' mùa hè, 2 năm liên tiếp sở hữu những tác phẩm thành công, sắp thành đỉnh lưu nữ Cbiz - Ảnh 5

Cô được nhận xét là đang đứng ở đỉnh của lứa tiểu hoa sau 95 và được kỳ vọng sẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.

Đọ sắc cùng kiểu tạo hình, Triệu Lộ Tư lấn lướt, nổi bật hơn đàn chị Dương Tử

Đọ sắc cùng kiểu tạo hình, Triệu Lộ Tư lấn lướt, nổi bật hơn đàn chị Dương Tử

Lần thứ hai trong năm nay Dương Tử và Triệu Lộ Tư đụng độ tạo hình, ban đầu là câu chuyện về chiếc váy, và mới đây nhất là kiểu tóc giống nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vụng Trộm Không Thể Giấu Tinh Hán Xán Lạn sao hoa ngữ sao quốc tế

TIN LIÊN QUAN

Đọ sắc cùng kiểu tạo hình, Triệu Lộ Tư lấn lướt, nổi bật hơn đàn chị Dương Tử

Đọ sắc cùng kiểu tạo hình, Triệu Lộ Tư lấn lướt, nổi bật hơn đàn chị Dương Tử

Rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tái ngộ với 'tình cũ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba 'mất suất'?

Rộ tin Triệu Lộ Tư được chọn làm nữ chính của Phong Nguyệt Bất Tương Quan, tái ngộ với 'tình cũ' khiến Địch Lệ Nhiệt Ba 'mất suất'?

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang

'Em trai' Phạm Băng Băng thẳng thừng từ chối 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang

'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư chính thức gia nhập phim tái hợp của Trần Khôn và Thư Kỳ

'Người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư chính thức gia nhập phim tái hợp của Trần Khôn và Thư Kỳ

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc?

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư bị tố lừa dối khán giả chỉ vì 'học hỏi' Nhậm Gia Luân làm một việc?

Sau sự thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', Triệu Lộ Tư hé lộ hoạt động cho dự án phim mới

Sau sự thành công của 'Vụng trộm không thể giấu', Triệu Lộ Tư hé lộ hoạt động cho dự án phim mới

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 53 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn