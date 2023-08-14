Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều?

Sao quốc tế 14/08/2023 14:02

Sau 1 năm ra mắt bộ phim, mới đây, đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn bất ngờ tung ra bản phác thảo tạo hình của nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai). Netizen chỉ tiếc nuối vì một điều.

Dù kết thúc đã lâu nhưng dự án Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ TưNgô Lỗi đóng chính vẫn nhận được quan tâm đông đảo của khán giả.

Sau 1 năm ra mắt bộ phim, mới đây, đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn bất ngờ tung ra bản phác thảo tạo hình của nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai). Được biết, những bản phác thảo này được thiết kế vào năm 2021 và những bức hình này từ trước tới nay chưa từng một lần công bố.

Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 1Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 2Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 3Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 4Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 5Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 6Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 7Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 8

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho tạo hình trang phục của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong những bản thiết kế này. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì có một số trang phục của Triệu Lộ Tư trông khá đẹp mắt nhưng lại không được lựa chọn đưa lên phim.

Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 9

Tuy không giữ được một số tạo hình ban đầu thế nhưng không thể phủ nhận được rằng Tinh Hán Xán Lạn là một dự án cực kỳ thành công. Đây cũng là bộ phim giúp Triệu Lộ Tư củng cố địa vị của mình trong dàn tiểu hoa 95 của Cbiz. Trong khi đó, nhờ Tinh Hán Xán Lạn Ngô Lỗi cũng đã chứng minh được khả năng diễn xuất cực đỉnh của mình. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng trở thành một trong những couple đẹp đôi nhất màn ảnh năm 2022.

Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 10

Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, Thật Là May Mắn của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung kể về Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi sao hoa ngữ Tinh Hán Xán Lạn cbiz

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