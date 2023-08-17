Bạch Lộc bất ngờ bị bắt gặp làm nhân viên giao hàng trên phố, thực hư ra sao?

Mới đây, video Bạch Lộc trong bộ đồ của nhân viên giao hàng, thậm chí còn gặp tai nạn giao thông đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bình luận tỏ ra hoang mang và lo lắng cho nữ diễn viên: "Cô ấy không phải diễn viên sao ? Tôi nhớ hình như đóng Trường Nguyệt Tẫn Minh, tôi còn khá thích phim cô ấy đóng nữa, sao giờ lại chạy đi làm shipper rồi, về sau không được xem phim cô ấy đóng nữa à".

Tuy nhiên theo tìm hiểu thì đây chỉ là một phân cảnh trong phim mới của Bạch Lộc. Không tiếp tục đóng cổ trang hay phim thương mại để tăng sự nhận diện mà Bạch Lộc lại chọn Bắc Thượng là thể loại chính kịch để thử thách bản thân. Nhiều chuyên gia phim ảnh đánh giá, nếu Bạch Lộc đóng chính "Bắc Thượng" thì đây là hướng đi khá khôn ngoan của nữ diễn viên.

Ngoài Bạch Lộc, phim còn có sự tham gia của Âu Hào (thông tin cho rằng là Bạch Kính Đình) trong vai chính. Vai phụ có hàng loạt những ngôi sao tên tuổi như: Vương Học Kỳ, Du Hạo Minh, Tân Chỉ Lôi... Dự kiến toàn bộ ekip sẽ tập hợp tại Tô Châu để bắt đầu quay phim vào tháng 5 này. Trong đó đáng chú ý là Tân Chỉ Lôi - người thủ vai Gia Phi gây ấn tượng ở "Như Ý truyện".

"Bắc Thượng" kể về các thiếu niên cùng nhau lớn bên bờ kênh đào. Tại đây, Tạ Vọng Hoà, Tinh Trì và Hải Khoát luôn ở bên bảo vệ Mã Tư Nghệ khi cô bị quấy rối. Mã Tư Nghệ biến mất sau khi bà và em trai lần lượt qua đời, ba thiếu niên cũng rời quê hương để cùng bạn bè đến Bắc Kinh học tập và làm việc. Gặp lại nhau sau 8 năm xa cách, trải qua vô vàn cạnh tranh và áp lực trong cuộc sống, họ nữa tìm lại hi vọng và niềm tin vào cuộc đời.

Đây là dự án mang màu sắc khá mới mẻ. Dựa vào ê-kíp, nội dung có thể thấy "Bắc Thượng" là một bộ phim được đầu tư chỉn chu và mang đến làn gió mới cho màn ảnh Hoa ngữ thời gian tới.