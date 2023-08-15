Kết thúc đã lâu, Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vẫn được khen ngợi vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin CCTV giải trí đã dành nhiều lời khen ngợi và nhận định dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim hot, có hiệu ứng kéo dài. Theo báo cáo tài chính, trong số tất cả các bộ phim truyền hình được phát sóng trên các nền tảng video trực tuyến trong quý 2/2023, Trường Nguyệt Tẫn Minh đứng đầu về tỷ suất người xem.

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính là một cú bùng nổ mở màn cho phim cổ trang chiếu hè với nhiều thành tích nổi bật. Dù bộ phim kết thúc đã lâu nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả.

Kể từ khi phát sóng đến nay, bộ phim vẫn liên tiếp tạo được sức nóng và còn góp phần thúc đẩy du lịch thành phố. Chìa khóa thành công của bộ phim nằm ở sự sáng tạo đổi mới. Đầu tiên là việc ứng dụng phong cách Đôn Hoàng vào phục trang đã tạo ra một bầu không khí thần thoại huyền bí và cổ xưa, đem nhiều yếu tố phương Đông lồng ghép vào trong bộ phim, kế thừa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Phim có cốt truyện đột phá không chỉ giới hạn về tình cảm lứa đôi mà còn khai thác rộng hơn trong nhiều mối quan hệ tình thân, tình người. Dùng cả tình yêu và sự cứu rỗi để truyền tải những giá trị tích cực. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Bạch Lộc và La Vân Hi cũng được người xem đánh giá cao. Cặp đôi có tương tác hóa học tốt, Bạch Lộc giữ vững phong độ còn La Vân Hi thì có sự tiến bộ đáng kể.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.