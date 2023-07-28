Mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh gây sốt với cảnh trang điểm dưới nước

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Tôn Trân Ny thực hiện một cảnh quay dưới nước để quảng cáo mỹ phẩm thu hút sự chú ý của netizen. Theo đó, nữ diễn viên vừa xuống nước liền có thể dễ dàng mở mắt, giãn cơ mặt và vui vẻ đánh cushion. Nhiều khán giả khen ngợi diễn xuất tự nhiên của Tôn Trân Ny. Bên cạnh đó, nhờ màn trình diễn này của cô nàng đã giúp sản phẩm được nhiều người tìm mua.

Để có được sự chú ý của khán giả như hiện tại, Tôn Trân Ny đã trải qua nhiều khó khăn khi vào nghề. Trong một buổi livestream gần đây, Tôn Trân Ny cho biết cô từng rất lo lắng khi bản thân không có việc để làm trong khi các bạn cùng trường đều đã bắt đầu những công việc mới: "Ngày trước nhìn các bạn trong trường có nhiều việc, em thấy hơi hụt hẫng. Cảm giác như mình bị thế giới bỏ quên vậy. Khi so sánh mình với các bạn đồng trang lứa, em sẽ suy nghĩ khá nhiều, tâm trạng sẽ bị chùng một chút."

Trước khi góp mặt trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny chủ yếu hoạt động âm nhạc, cô tham gia một số dự án phim âm nhạc cùng các thành viên nhóm SNH48 nhưng không gây nhiều ấn tượng.

May mắn thay, tương lai của Tôn Trân Ny đã trở nên rộng mở hơn sau vai diễn hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Đây đã trở thành bệ đỡ vững chắc để Tôn Trân Ny được nhiều khán giả nhìn thấy và thu hút được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả ngợi khen Tôn Trân Ny có khí chất của mỹ nữ cổ trang. Dù diễn xuất vẫn còn hạn chế xong cứ xuất hiện cô nàng lại lấn át mọi người xung quanh. Ngoài ra, cũng có người nhận xét là Tôn Trân Ny nên trau dồi thêm kỹ năng đóng phim, nếu phát triển tốt, cô gái này sẽ nổi đình nổi đám trong tương lai. Bằng chứng là so về mặt nhan sắc, Tôn Trân Ny thậm chí còn được đánh giá cao hơn đàn chị Bạch Lộc.