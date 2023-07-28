Rũ bỏ hình ảnh dịu dàng, 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình 'hú hét' trong tạo hình tomboy

Trần Đô Linh là một trong những sao nữ được chú ý thời gian gần đây trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau vai diễn phản diện trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh , tên tuổi của cô nâng lên tầm cao mới và được nhiều khán giả yêu thích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Trần Đô Linh trên tạp chí GQ số tháng 8. Đáng chú ý, cô nàng xuất hiện khá ấn tượng với tạo hình tomboy khiến bao dân tình đổ gục.

Có thể nói, vẻ ngoài của cô nàng lần này khác biệt hoàn toàn với sự dịu dàng thường thấy của cô. Được biết, nhan sắc dịu dàng, đầy tiên khí của cô nàng thường khiến dân tình bao phen thổn thức. Thậm chí, cô còn được mệnh danh là nữ phụ sở hữu nhan sắc ‘lấn át’ nữ chính.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng nhìn tạo hình tomboy này của Trần Đô Linh khiến khán giả gợi nhớ đến thời kỳ làm coser (người làm coslay, hóa trang thành nhân vật anime) trước đây của cô.

Được biết, không chỉ gây 'sốt' trong lĩnh vực phim ảnh, một học bá thời đại học, Trần Đô Linh còn gây bất ngờ bởi khả năng chơi game thượng thừa của mình. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, vào thời đại học, Trần Đô Linh chia sẻ rằng cô nàng có sở thích chơi game, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại (LMHT).

Cô nàng từng nổi tiếng với câu chuyện ‘hạ gục’ crush bằng khả năng chơi game cực đỉnh. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô bắt đầu chơi LMHT không phải là vì sở thích mà là để tiếp cận một nam thần trong trường đại học, thế nhưng anh chàng này lại chê cô chơi kém và còn khuyên cô chỉ nên về chơi một mình mà thôi.

Không chịu thua, Trần Đô Linh đã rất chăm chỉ 'cày' game và nỗ lực leo rank để chờ thời cơ phục thù. Sau một thời gian, cô nàng đã hẹn nam thần kia solo 1:1 với mình và kết quả thì không làm mọi người thất vọng, Trần Đô Linh đã thắng anh chàng kia với kết quả 6-0 và được xem là một trong những cao thủ LMHT trong trường đại học và chính thức ‘uncrush’ nam thần kia.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Đô Linh đã thử sức trong lĩnh vực diễn xuất và đã có những thành tựu nhất định. Và vì công việc bận rộn, cô nàng này cũng không còn thời gian chơi LMHT nữa. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô cho biết cô và các bạn diễn thường giải trí trong phòng hóa trang bằng cách trò chuyện, đùa giỡn, hát hò hoặc chơi game.