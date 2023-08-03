'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích?

Sao quốc tế 03/08/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội trước loạt 'ảnh cưới' của 'người tình màn ảnh' Bạch Lộc với một mỹ nhân 'kém 10 tuổi'.

Những ngày qua, dự án Lưu Thủy Điều Điều do Nhậm Gia LuânLý Lan Địch đóng chính đã chính thức khai máy. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích? - Ảnh 1'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích? - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đại hôn của Nhậm Gia Luân và Lý Lan Địch trong hậu trường Lưu Thủy Điều Điều. Trong bộ hỷ phục, cặp đôi được khen ngợi nhan sắc mãn nhãn, xứng đôi vừa lứa.

Tạo hình của Nhậm Gia Luân ở dòng phim cổ trang chưa bao giờ làm fan thất vọng, vừa có nét điển trai, trầm ổn, nam tính, khí chất cũng xuất chúng hơn người. Về phía Lý Lan Địch, cô nàng cũng được khen ngợi là hoạt bát, đáng yêu và tràn đầy sức sống. Cặp đôi chính dù chênh lệch tới 10 tuổi nhưng không tạo cảm giác khiến người xem khó chịu, dự đoán sẽ là một màn kết hợp ăn ý mang đến chemistry bùng nổ.

'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích? - Ảnh 3'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích? - Ảnh 4'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích? - Ảnh 5'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích? - Ảnh 6

Lưu Thủy Điều Điều được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Lâu. Bộ phim có nội dung xoay quanh nam chính Tiêu Vô Hà (Nhậm Gia Luân), do gia đình gặp biến cố, cha bị vu oan tội ám sát nhà vua nên sau này đổi tên thành Vệ Chiêu, từng bước từng bước trở thành cận thần được hoàng đế tin dùng, cùng lúc đó âm thầm điều tra vụ án oan năm xưa.

'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích? - Ảnh 7

Trong quá trình đó anh đụng độ Giang Từ (Lý Lan Địch), người vô tình cản trở kế hoạch lật lại vụ án của Vệ Chiêu, khiến anh chàng không kiềm được mà ra tay giáng cho cô đòn chí mạng. Rất may Giang Từ được Bùi Diễm (Từ Chính Khê) cứu giúp, đưa cô và nhà họ Bùi ngày đêm chăm sóc. Cả hai rung động với đối phương nhưng gia cảnh khác biệt đã ngăn cấm mối tình này, chưa kể Vệ Chiêu đột ngột xen vào khiến Giang Từ dần nghiêng lòng mình về phía anh.

 

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