Ảnh hiếm tạo hình tân nương của Trần Đô Linh, 'chị gái' Bạch Lộc xinh xắn ăn đứt Dương Tử ở 'Trường tương tư'

Kể từ khi chính thức lên sóng ngày 24/7, "Trường tương tư" do Dương Tử - Trương Vãn Ý chủ diễn đã nhanh chóng trở thành bộ phim được quan tâm nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Do vậy, bên cạnh nội dung chính, những tình tiết bên ngoài của bộ phim cũng được khán giả liên tục cập nhật và đem ra tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Được biết, trong "Trường tương tư", Dương Tử có một tạo hình hỉ phục tân nương vô cùng đẹp mắt. Cụ thể, bộ hỉ phục màu đỏ với nhiều họa tiết tiết thêu chỉ vàng rực rỡ, cùng chiếc mũ đội đầu cầu kỳ. Tạo hình tân nương này của Dương Tử ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều khán giả đang vô cùng mong đợi được thấy phân cảnh này của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Tạo hình tân nương này của Dương Tử ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều khán giả đang vô cùng mong đợi được thấy phân cảnh này của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ

Thế nhưng, trong loạt ảnh mới đây của "Liên hoa lâu" - bộ phim vừa được công chiếu ngày 23/7 do Thành Nghị chủ diễn - khán giả và người hâm mộ nhận ra nhân vật Kiều Uyển Vãn (Trần Đô Linh thủ vai) cũng có tạo hình hỉ phục tân nương gần giống hỉ phục của Dương Tử trong "Trường tương tư". Tạo hình mới của Trần Đô Linh khiến người xem không thể rời mắt, hai mỹ nhân Dương Tử - Trần Đô Linh lại một lần nữa được dân tình đem lên bàn cân so sánh.

Vẻ đẹp mong manh, thanh thoát của Trần Đô Linh trong loạt ảnh hỉ phục tân nương của "Liên hoa lâu" ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ngay khi đăng tải, nhiều khán giả đã không khỏi xuýt xoa vì quá đẹp. Trông cô nàng giống hệt một tiên tử vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, thanh nhã.

Trong loạt ảnh mới đây của "Liên hoa lâu" - bộ phim vừa được công chiếu ngày 23/7 do Thành Nghị chủ diễn - khán giả và người hâm mộ nhận ra nhân vật Kiều Uyển Vãn (Trần Đô Linh thủ vai) cũng có tạo hình hỉ phục tân nương gần giống hỉ phục của Dương Tử trong "Trường tương tư"

Có thể thấy, tạo hình hỉ phục tân nương Dương Tử - Trần Đô Linh đều được đánh giá cao, nhan sắc "một chín một mười" khó phân thắng bại. Khán giả nhận xét cả hai nữ diễn viên đều hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử. Đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa cũng giúp Dương Tử - Trần Đô Linh được công nhận ở vai diễn này.