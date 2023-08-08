Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro

Sao quốc tế 08/08/2023 12:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc gây thương nhớ của Bạch Lộc khi hóa thân thành cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, tên tuổi của Bạch Lộc ngày một thăng hạng. Chính vì thế, mọi động thái mới của cô nàng luôn được công chúng chú ý.

Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Bạch Lộc trên tạp chí So Figaro số mới nhất. Cô nàng gây thương nhớ với vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào trong phong cách cổ điển trong những bộ trang phục đầy màu sắc. Theo đó, nàng tiểu hoa được khen ngợi tựa như những cô gái Hồng Kông thập niên cũ.

Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 2Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 3Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 4Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 5Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 6Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 7Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 8Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 9Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 10

Bạch Lộc vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó được biên kịch nổi tiếng này tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ

Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 11

Từng không được đánh giá cao vì xuất thân là hot girl mạng và không được đào tạo diễn xuất bài bản song cô nhanh chóng phá vỡ định kiến của công chúng qua từng vai diễn. Mỹ nhân 9X ghi điểm trước khán giả với khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính. Cô dễ dàng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau từ ngây thơ, trong sáng đến mạnh mẽ, cá tính thậm chí không ngại đóng vai giả trai, chấp nhận làm xấu mình để phục vụ diễn xuất. Chính điều này giúp Bạch Lộc được người xem nhớ đến là ngôi sao không ngừng làm mới mình trên phim, không bị lặp lại hình tượng

Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro - Ảnh 12

Hiện tại, Bạch Lộc đang quay phim cho dự án Bắc Thượng. Bên cạnh đó, cô nàng còn có dự án Ninh An Như Mộng sắp sửa lên sóng. Nhiều khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án mới của nàng tiểu hoa.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính sẽ nối sóng Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Ninh An Như Mộng Trường Nguyệt Tẫn Minh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích?

'Người tình màn ảnh' của Bạch Lộc chính thức 'nên duyên' vợ chồng mỹ nhân 'kém 10 tuổi' khiến dân tình phấn khích?

'Chị gái' Bạch Lộc gây sốt với nhan sắc tuyệt mỹ giữa trời tuyết trong Vân Tú Hành

'Chị gái' Bạch Lộc gây sốt với nhan sắc tuyệt mỹ giữa trời tuyết trong Vân Tú Hành

Bạch Lộc sắp sửa 'yêu lại' Vương Hạc Đệ trong một dự án cổ trang thì bị 'người tình' của Dương Dương cản trở

Bạch Lộc sắp sửa 'yêu lại' Vương Hạc Đệ trong một dự án cổ trang thì bị 'người tình' của Dương Dương cản trở

Bạch Lộc và La Vân Hi sắp sửa về chung 'một nhà' lần nữa khiến fan couple phấn khích

Bạch Lộc và La Vân Hi sắp sửa về chung 'một nhà' lần nữa khiến fan couple phấn khích

7749 khoảnh khắc 'ngọt tràn màn hình' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

7749 khoảnh khắc 'ngọt tràn màn hình' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 47 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 47 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn