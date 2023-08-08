Bạch Lộc hóa cô gái Hồng Kông thập niên cũ trên tạp chí So Figaro

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh , tên tuổi của Bạch Lộc ngày một thăng hạng. Chính vì thế, mọi động thái mới của cô nàng luôn được công chúng chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Bạch Lộc trên tạp chí So Figaro số mới nhất. Cô nàng gây thương nhớ với vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào trong phong cách cổ điển trong những bộ trang phục đầy màu sắc. Theo đó, nàng tiểu hoa được khen ngợi tựa như những cô gái Hồng Kông thập niên cũ.

Bạch Lộc vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính hồi 2016 sau đó được biên kịch nổi tiếng này tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Ngôi sao xinh đẹp được xem là một trong những “tiểu hoa đán” mới của màn ảnh Hoa ngữ

Từng không được đánh giá cao vì xuất thân là hot girl mạng và không được đào tạo diễn xuất bài bản song cô nhanh chóng phá vỡ định kiến của công chúng qua từng vai diễn. Mỹ nhân 9X ghi điểm trước khán giả với khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính. Cô dễ dàng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau từ ngây thơ, trong sáng đến mạnh mẽ, cá tính thậm chí không ngại đóng vai giả trai, chấp nhận làm xấu mình để phục vụ diễn xuất. Chính điều này giúp Bạch Lộc được người xem nhớ đến là ngôi sao không ngừng làm mới mình trên phim, không bị lặp lại hình tượng

Hiện tại, Bạch Lộc đang quay phim cho dự án Bắc Thượng. Bên cạnh đó, cô nàng còn có dự án Ninh An Như Mộng sắp sửa lên sóng. Nhiều khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án mới của nàng tiểu hoa.