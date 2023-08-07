Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt?

Sao quốc tế 07/08/2023 19:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính sẽ nối sóng Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính.

Thời gian qua, việc Ninh An Như Mộng do Bạch LộcTrương Lăng Hách đóng chính bất ngờ hoãn chiếu trước giờ G lên sóng cách đây không bao lâu từng khiến không ít khán giả thất vọng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng sẽ lên sóng vào tháng 9 tới. Theo nhiều nguồn tin được tiết lộ dự án này sẽ nối sóng Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chuẩn bị lên sóng vào 10/8 tới. Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim nhưng vẫn được nhiều khán giả đặt nhiều kỳ vọng và hóng đợi.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt? - Ảnh 1

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt? - Ảnh 2

Được biết, Ninh An Như Mộng vốn có lịch lên sóng chính thức vào ngày 19/5 trên nền tảng iQIYI. Tuy nhiên, đến cận giờ phát sóng, đoàn làm phim bất ngờ thông báo bộ phim không thể chiếu trong hôm nay vì lý do kĩ thuật.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt? - Ảnh 3

Sự cố này khiến không ít khán giả tỏ ra thất vọng. Bởi họ đã đợi xem Ninh An Như Mộng khá lâu. Thêm nữa, việc đột ngột dừng chiếu trước giờ ra mắt khiến nhiều người hoài nghi liệu phim có bị lỗi kĩ thuật thật sự hay có nhiều nội dung không phù hợp khiến đoàn phim phải cắt bỏ, mất thời gian khá lâu mới được phát sóng trở lại.

Bên cạnh đó, sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc là cái tên được khán giả quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh sự phủ sóng của nữ diễn viên, nhiều người còn chê Bạch Lộc chưa có nhiều tiến bộ. Đáng chú ý, diễn xuất của cô nhiều năm qua vẫn dậm chân tại chỗ. Chính vì thế, Ninh An Như Mộng là tác phẩm được kì vọng giúp cô lấy lại danh tiếng, tên tuổi khi mà tạo hình, nội dung phim được đánh giá cao.

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nối sóng' Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt? - Ảnh 4

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

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