Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế

Sao quốc tế 17/08/2023 15:19

Là một trong “Tứ đại lưu lượng” hiện tại của làng giải trí Hoa ngữ, bất kỳ hoạt động nào của Dương Dương cũng được dõi theo.

Sức ảnh hưởng của Dương Dương đã được chứng minh khi hầu hết các bộ phim truyền hình có sự góp mặt của anh đều trở thành “siêu phẩm”. Với sức ảnh hưởng càng lớn theo thời gian, nam diễn viên giờ đây còn là nguồn tài nguyên dồi dào của các thương hiệu.

Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế - Ảnh 1

Trước đó, đầu năm 2023, thương hiệu nước Ý Valentino bất ngờ thông báo về việc bổ nhiệm Dương Dương trở thành Đại sứ và kèm theo đó là một chiến dịch mới, được quay tại trụ sở chính của thương hiệu ở Rome. Trong cương vị Đại sứ thương hiệu, anh diện các trang phục từ BST Pre-Fall 2023 của Valentino và đồng thời làm nổi bật chiếc túi xách Rockstud23, tâm điểm của mùa.

Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế - Ảnh 2

Đến mới đây, "tình tin đồn" của Vương Sở Nhiên tiếp tục gây thương nhớ cho người hâm mộ khi xuất hiện trong loạt ảnh của thương hiệu này. Với tạo hình chuẩn phong thái tổng tài với suit đen chỉn chu, phần tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, Dương Dương tiếp tục chứng minh sức hút của bản thân. 

Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế - Ảnh 3

Nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh giá ở trong nước, nổi bật có thể kể đến giải New Face, giải Best Trending Energy, giải Most Popular Actor, giải Artist of the Year, giải Most Valuable Star và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế - Ảnh 4

Không chỉ là nam diễn viên góp mặt trong danh sách diễn viên chính của những bộ phim truyền hình ăn khách, anh giờ đây còn trở thành nhân vật được các thương hiệu cao cấp yêu thích. Trước Valentino, Dương Dương từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nhu L’Oréal, CeraVe, Dunhill, Bulgari, Chandon và Coca-Cola.

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn 'lấn át' Lưu Diệc Phi dù gây tranh cãi

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn 'lấn át' Lưu Diệc Phi dù gây tranh cãi

Kể từ khi phát sóng, Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương hoa ngữ Valentino sao quốc tế Dương Dương hẹn hò

TIN LIÊN QUAN

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn 'lấn át' Lưu Diệc Phi dù gây tranh cãi

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn 'lấn át' Lưu Diệc Phi dù gây tranh cãi

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/8/2023: Tình cảm của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn rất tốt, Hoàng Cảnh Du lấy tàu nguyên phim về cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tạo hình cổ trang của Vương Sở Nhiên trong Kiều Tàng, nhan sắc của 'bạn gái Dương Dương' ra sao mà 'gây bão'?

Tạo hình cổ trang của Vương Sở Nhiên trong Kiều Tàng, nhan sắc của 'bạn gái Dương Dương' ra sao mà 'gây bão'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/8/2023: Dương Dương chưa chia tay với Vương Sở Nhiên, tình cảm của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn rất tốt?

HOT: Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp khi ở cùng biệt thự

HOT: Dương Dương và Vương Sở Nhiên bị bắt gặp khi ở cùng biệt thự

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này