Dương Dương gây sốt vì khí chất tổng tài, là bảo chứng cho các thương hiệu trong tạo hình mới cùng nhà mốt quốc tế

Đến mới đây, "tình tin đồn" của Vương Sở Nhiên tiếp tục gây thương nhớ cho người hâm mộ khi xuất hiện trong loạt ảnh của thương hiệu này. Với tạo hình chuẩn phong thái tổng tài với suit đen chỉn chu, phần tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, Dương Dương tiếp tục chứng minh sức hút của bản thân.

Nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng danh giá ở trong nước, nổi bật có thể kể đến giải New Face, giải Best Trending Energy, giải Most Popular Actor, giải Artist of the Year, giải Most Valuable Star và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Không chỉ là nam diễn viên góp mặt trong danh sách diễn viên chính của những bộ phim truyền hình ăn khách, anh giờ đây còn trở thành nhân vật được các thương hiệu cao cấp yêu thích. Trước Valentino, Dương Dương từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nhu L’Oréal, CeraVe, Dunhill, Bulgari, Chandon và Coca-Cola.