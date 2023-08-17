Trương Lăng Hách hóa ma cà rồng trong loạt ảnh được studio đăng tải, fan hâm mộ phát sốt vì ánh mắc sắc lẹm, thần thái ngút ngàn

Sao quốc tế 17/08/2023 15:39

Trương Lăng Hách là mỹ nam mới của Cbiz. Dù mới gia nhập làng giải trí nhưng tên tuổi của anh đã được khẳng định qua hàng loạt tác phẩm “ăn khách”. Trong loạt ảnh mới đây, nam thần tiếp tục khiến dân tình phát sốt vì tạo hình sắc lẹm.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với môn vật lý nên đã tham gia cả câu lạc bộ hàng không vũ trụ trong những năm tháng sinh viên.

Có tin đồn rằng Trương Lăng Hách từng giành vị trí thứ 2 trong 1 cuộc thi vật lý cấp tỉnh hồi còn học trung học.

Trương Lăng Hách hóa ma cà rồng trong loạt ảnh được studio đăng tải, fan hâm mộ phát sốt vì ánh mắc sắc lẹm, thần thái ngút ngàn - Ảnh 1

Năm 2020, anh bắt đầu đóng bộ phim đầu tay có tên “Thiếu nữ đại nhân”. Sau đó anh được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho nhiều tác phẩm khác. Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí chưa bao lâu nhưng Trương Lăng Hách được đánh giá là mỹ nam thế hệ mới của Cbiz.

Mới đây, Trương Lăng Hách tiếp tục gây ấn tượng trong loạt ảnh được studio đăng tải. Trong đó, tạo hình của nam diễn viên vô cùng ấn tượng và được nhận xét ma mị chẳng kém hình tượng ma cà rồng. 

Trương Lăng Hách hóa ma cà rồng trong loạt ảnh được studio đăng tải, fan hâm mộ phát sốt vì ánh mắc sắc lẹm, thần thái ngút ngàn - Ảnh 2

Được biết, hiện, Trương Lăng Hách đang tham gia dự án phim Tứ Hải Trọng Minh, hợp tác cùng Cảnh Điềm. Tứ Hải Trọng Minh là một bộ phim cổ trang, tiên hiệp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiên hiệp Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Được biết, đây là bộ phim cấp S+ do iQIYI sản xuất, đã khởi quay vào tháng 6 năm nay. Bộ phim sẽ được chấp bút bởi biên kịch Phương Khương Khương - người từng viết nên Pháp Sư Vô Tâm và được chỉ đạo bởi đạo diễn Thành Tử Du - người từng chỉ đạo cho bộ phim ăn khách Sơn Hà Lệnh.

Trương Lăng Hách hóa ma cà rồng trong loạt ảnh được studio đăng tải, fan hâm mộ phát sốt vì ánh mắc sắc lẹm, thần thái ngút ngàn - Ảnh 3Trương Lăng Hách hóa ma cà rồng trong loạt ảnh được studio đăng tải, fan hâm mộ phát sốt vì ánh mắc sắc lẹm, thần thái ngút ngàn - Ảnh 4

Nội dung phim xoay quanh mối lương duyên giữa nữ chính Nam Nhan (Cảnh Điền) và đế quân Kê Dạng (Trương Lăng Hách). Để cứu mẹ mình, một cô gái trẻ - Nam Nhan bắt đầu dấn thân vào con đường thần tiên, hình thành một cuộc hành trình đến sự bất tử. Vô tình, cô và hoàng đế Kê Dạng, người che giấu danh tính của mình, đã thiết lập một "ổ khóa đồng tâm" để kết hôn. 

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