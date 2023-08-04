Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp!

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những hình ảnh mới của Trương Lăng Hách trong bộ phim Tứ Hải Trọng Minh.
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Tứ Hải Trọng Minh là một bộ phim cổ trang, tiên hiệp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiên hiệp Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Được biết, đây là bộ phim cấp S+ do iQIYI sản xuất, đã khởi quay vào tháng 6 năm nay. Bộ phim sẽ được chấp bút bởi biên kịch Phương Khương Khương - người từng viết nên Pháp Sư Vô Tâm và được chỉ đạo bởi đạo diễn Thành Tử Du - người từng chỉ đạo cho bộ phim ăn khách Sơn Hà Lệnh.
Nội dung phim xoay quanh mối lương duyên giữa nữ chính Nam Nhan (Cảnh Điền) và đế quân Kê Dạng (Trương Lăng Hách). Để cứu mẹ mình, một cô gái trẻ - Nam Nhan bắt đầu dấn thân vào con đường thần tiên, hình thành một cuộc hành trình đến sự bất tử. Vô tình, cô và hoàng đế Kê Dạng, người che giấu danh tính của mình, đã thiết lập một "ổ khóa đồng tâm" để kết hôn.
Mới đây MXH đã lan truyền rầm rộ loạt ảnh tạo hình mới của nam chính Trương Lăng Hách khiến dân tình đứng ngồi không yên.
Nam thần diện trang phục cổ trang tone màu xanh coban vô cùng bắt mắt. Thần thái lạnh lùng hút mắt. Sau khi xem tạo hình của Trương Lăng Hách, phản ứng của các khán giả rất tích cực. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng nam diễn cực kỳ phù hợp với các vai cổ trang, đặc biệt là những nhân vật quân chủ, hoàng đế...
Trương Lăng Hách sinh năm 1997, thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với môn vật lý nên đã tham gia cả câu lạc bộ hàng không vũ trụ trong những năm tháng sinh viên.
Có tin đồn rằng Trương Lăng Hách từng giành vị trí thứ 2 trong 1 cuộc thi vật lý cấp tỉnh hồi còn học trung học.