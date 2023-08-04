Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp!

Sao quốc tế 04/08/2023 11:42

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những hình ảnh mới của Trương Lăng Hách trong bộ phim Tứ Hải Trọng Minh.

Tứ Hải Trọng Minh là một bộ phim cổ trang, tiên hiệp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiên hiệp Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Được biết, đây là bộ phim cấp S+ do iQIYI sản xuất, đã khởi quay vào tháng 6 năm nay. Bộ phim sẽ được chấp bút bởi biên kịch Phương Khương Khương - người từng viết nên Pháp Sư Vô Tâm và được chỉ đạo bởi đạo diễn Thành Tử Du - người từng chỉ đạo cho bộ phim ăn khách Sơn Hà Lệnh.

Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp! - Ảnh 1
Cảnh Điềm nên duyên cùng Trương Lăng Hách trong dự án Tứ Hải Trọng Minh

Nội dung phim xoay quanh mối lương duyên giữa nữ chính Nam Nhan (Cảnh Điền) và đế quân Kê Dạng (Trương Lăng Hách). Để cứu mẹ mình, một cô gái trẻ - Nam Nhan bắt đầu dấn thân vào con đường thần tiên, hình thành một cuộc hành trình đến sự bất tử. Vô tình, cô và hoàng đế Kê Dạng, người che giấu danh tính của mình, đã thiết lập một "ổ khóa đồng tâm" để kết hôn. 

Mới đây MXH đã lan truyền rầm rộ loạt ảnh tạo hình mới của nam chính Trương Lăng Hách khiến dân tình đứng ngồi không yên. 

Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp! - Ảnh 2

Nam thần diện trang phục cổ trang tone màu xanh coban vô cùng bắt mắt. Thần thái lạnh lùng hút mắt. Sau khi xem tạo hình của Trương Lăng Hách, phản ứng của các khán giả rất tích cực. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng nam diễn cực kỳ phù hợp với các vai cổ trang, đặc biệt là những nhân vật quân chủ, hoàng đế... 

Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp! - Ảnh 3Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp! - Ảnh 4Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp! - Ảnh 5

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Kỹ thuật điện. Anh có niềm yêu thích đặc biệt với môn vật lý nên đã tham gia cả câu lạc bộ hàng không vũ trụ trong những năm tháng sinh viên.

Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp! - Ảnh 6

Có tin đồn rằng Trương Lăng Hách từng giành vị trí thứ 2 trong 1 cuộc thi vật lý cấp tỉnh hồi còn học trung học.

 

Chưa thể đến với Bạch Lộc, Trương Lăng Hách 'tình tứ' với Cảnh Điềm trên phim trường Tứ Hải Trọng Minh

Chưa thể đến với Bạch Lộc, Trương Lăng Hách 'tình tứ' với Cảnh Điềm trên phim trường Tứ Hải Trọng Minh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh leak của Trương Lăng Hách và Cảnh Điềm trong hậu trường của dự án Tứ Hải Trọng Minh. Nhiều khán giả không khỏi thích thú vì dù ảnh chất lượng thấp nhưng visual nhan sắc của cặp đôi lại chất lượng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách Tứ Hải Trọng Minh Cảnh Điềm sao hoa ngữ sao quóc tế

TIN LIÊN QUAN

Chưa thể đến với Bạch Lộc, Trương Lăng Hách 'tình tứ' với Cảnh Điềm trên phim trường Tứ Hải Trọng Minh

Chưa thể đến với Bạch Lộc, Trương Lăng Hách 'tình tứ' với Cảnh Điềm trên phim trường Tứ Hải Trọng Minh

Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân?

Không phải Bạch Lộc, Trương Lăng Hách sắp sửa công khai 'yêu đương' với Ngu Thư Hân?

Couple đỉnh nhất Cbiz, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nắm tay nhau 'phi thăng' lên đỉnh lưu

Couple đỉnh nhất Cbiz, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nắm tay nhau 'phi thăng' lên đỉnh lưu

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận 'tín hiệu' tốt lành sau hơn 1 tháng hoãn chiếu

Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nhận 'tín hiệu' tốt lành sau hơn 1 tháng hoãn chiếu

Dù bị tạm chiếu đột ngột, phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn đạt thành tích đáng nể

Dù bị tạm chiếu đột ngột, phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn đạt thành tích đáng nể

An Ninh Như Mộng của Bạch Lộc - Trương Lăng hách nhận 'tin vui' sau ồn ào hoãn chiếu vô thời hạn

An Ninh Như Mộng của Bạch Lộc - Trương Lăng hách nhận 'tin vui' sau ồn ào hoãn chiếu vô thời hạn

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 53 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn