Trương Lăng Hách “hot” rần rần với tạo hình ở Tứ Hải Trọng Minh, netizen ngất ngây vì quá đẹp!

Tứ Hải Trọng Minh là một bộ phim cổ trang, tiên hiệp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiên hiệp Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Được biết, đây là bộ phim cấp S+ do iQIYI sản xuất, đã khởi quay vào tháng 6 năm nay. Bộ phim sẽ được chấp bút bởi biên kịch Phương Khương Khương - người từng viết nên Pháp Sư Vô Tâm và được chỉ đạo bởi đạo diễn Thành Tử Du - người từng chỉ đạo cho bộ phim ăn khách Sơn Hà Lệnh.

Cảnh Điềm nên duyên cùng Trương Lăng Hách trong dự án Tứ Hải Trọng Minh

Nội dung phim xoay quanh mối lương duyên giữa nữ chính Nam Nhan (Cảnh Điền) và đế quân Kê Dạng (Trương Lăng Hách). Để cứu mẹ mình, một cô gái trẻ - Nam Nhan bắt đầu dấn thân vào con đường thần tiên, hình thành một cuộc hành trình đến sự bất tử. Vô tình, cô và hoàng đế Kê Dạng, người che giấu danh tính của mình, đã thiết lập một "ổ khóa đồng tâm" để kết hôn.