Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này!

Sao quốc tế 17/08/2023 15:32

Với tạo hình mới, Ngu Thư Hân khiến nhiều người không khỏi xao xuyến vì quá xinh đẹp.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngu Thư Hân vừa đăng tải bộ ảnh mới đậm chất tiểu thư tài phiệt khiến dân tình phải thảng thốt vì quá xinh đẹp. Nữ diễn viên được nhận xét sở hữu vẻ đẹp nàng thơ với thần thái như tiểu thư bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Ngu Thư Hân gây ấn tượng bởi mái tóc đen láy, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng mịn màng.   

Trong bộ ảnh, Ngu Thư Hân lựa chọn cho mình chiếc váy cúp ngực ôm sát, khoe trọn ưu điểm của cơ thể. Với điểm nhấn ở đôi môi đỏ mọng phối hợp cùng lối makeup cổ điển xen lẫn hiện đại, Ngu Thư Hân khiến nhiều người không khỏi xao xuyến.

Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này! - Ảnh 1

Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này! - Ảnh 2
Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động của thương hiệu CL

Được biết, Ngu Thư Hân chuẩn bị tạo hình này cho buổi tham gia sự kiện thương hiệu CL vào chiều 11/8 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Thế nhưng vì lý do an toàn, sự kiện đã phải hủy bỏ ngay trước giờ diễn ra một cách đáng tiếc. Nguyên nhân là vì số lượng người tham gia quá đông, vượt qua dự tính của ban tổ chức nên sự kiện đành phải đột ngột hủy bỏ. 

Ngu Thư Hân sở hữu khuôn mặt baby, dễ thương cùng biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Không chỉ vậy, người đẹp còn nhiều lần khiến mọi người xuýt xoa vì những tạo hình sexy gợi cảm chẳng hề kém cạnh ai.  Chính vì sự biến đổi linh hoạt và đa dạng này của Ngu Thư Hân khiến người hâm mộ chưa từng nhàm chán khi thần tượng người đẹp. 

Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này! - Ảnh 3

Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này! - Ảnh 4
Vì số người tham gia quá đông, sự kiện đã phải hủy bỏ ngay trước giờ diễn ra một cách đáng tiếc

Sinh năm 1995, Ngu Thư Hân được biết đến là một tỷ tỷ "phú nhị đại" của Thượng Hải, Trung Quốc bởi cô là con một trong gia đình làm về kinh doanh, bất động sản. Bản thân nữ điễn viên cũng là cổ đông và chủ sở hữu của nhiều công ty lớn nhỏ tại Trung Quốc. Do vậy, cô nàng thường được khán giả người hâm mộ trêu đùa rằng cô làm diễn viên chỉ vì đam mê. 

Ngu Thư Hân tham gia vào giới giải trí khi là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đã giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt phim nổi tiếng như "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" (2020), "Khúc biến tấu ánh trăng" (2021), và nổi bật nhất là "Thương Lan quyết" (2022). Sau thành công của "Thương lan quyết", Ngu Thư Hân cùng dàn diễn viên của phim cũng tăng độ nhận diện hơn với khán giả và có thêm nhiều cơ hội trong sự nghiệp diễn xuất của mình. 

Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này! - Ảnh 5

  Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này! - Ảnh 6

Tạo hình váy đỏ rực rỡ của Ngu Thư Hân trong hoạt động thương hiệu, fan tiếc nuối vì mất điều này! - Ảnh 7
Với tạo hình mới, Ngu Thư Hân khiến nhiều người không khỏi xao xuyến vì quá xinh đẹp

 

Gần đây, Ngu Thư Hân đang tham gia ghi hình dự án phim “Vĩnh dạ tinh hà". Theo một số hình ảnh trên phim trường được hé lộ, tạo hình của cô nàng trong bộ phim cổ trang này cũng nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả. Nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh Ngu Thư Hân hóa mỹ nữ cổ trang dịu dàng. Bởi trước đến nay, nữ diễn viên luôn gắn cùng hình tượng hài hước, đáng yêu, tinh nghịch. 

 

 

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Được biết cả 2 từng xasting chung một vai, đều có phong cách trong sáng, sôi nổi, vui vẻ giống nhau, tuy nhiên Ngu Thư Hân là người được chọn.

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