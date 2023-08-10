Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà

Sao quốc tế 10/08/2023 15:32

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục sốt xình xịch khi tạo hình của Ngu Thư Hân trong dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà được tiết lộ.

Màn hợp tác trong dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà đánh dấu sự tái hợp của Ngu Thư Hân Đinh Vũ Hề sau 2 năm Khúc Biến Tấu Ánh Trăng. Thời điểm hợp tác cùng nhau, cặp đôi được khán giả yêu mến nhờ hợp tác ăn ý và nhập tâm vào vai diễn.

Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Ảnh 1

Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Được biết, đây còn là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ.

Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Ảnh 2

Nội dung xoay quanh câu chuyện nữ chính Lăng Diệu Diệu xuyên không trở thành nữ phụ người người ghét bỏ trong tiểu thuyết. Để trở lại hiện thực, Diệu Diệu phải hoàn thành nhiệm vụ vô cùng 'cẩu huyết' do hệ thống đưa ra và vô tình rơi vào lưới tình với Mộ Thanh - em trai 'hắc liên hoa' của nữ chính ban đầu.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục sốt xình xịch khi tạo hình của Ngu Thư Hân được tiết lộ. Trong loạt ảnh, mỹ nhân sinh năm 1995 nổi bần bật với trang phục tone màu xanh mát mắt. Với phần tóc được đầu tư chỉn chu, nét tinh nghịch, đáng yêu nhưng không kém phần ngọt ngào của Ngu Thư Hân khiến fan đổ đứ đừ. 

Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Ảnh 3Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Ảnh 4Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Ảnh 5Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Ảnh 6

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, xuất thân từ diễn viên và sau đó tham gia show tuyển chọn tài năng và chính thức tham gia hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng The9. Từ khi mới ra mắt, Ngu Thư Hân đã đi theo hình tượng nàng tiểu thư xinh đẹp và ngọt ngào. Cho đến nay, cô đã dần thành công khi chọn lựa con đường đi riêng trong giới giải trí Trung Quốc.

Ngu Thư Hân xinh đẹp động lòng người trong tạo hình phim Vĩnh Dạ Tinh Hà - Ảnh 7

Năm 2022, Ngu Thư Hân gây tiếng vang lớn với bộ phim Thương Lan Quyết. Từ việc nỗ lực để có được một vị trí trong giới giải trí Trung Quốc, cô vươn lên mạnh mẽ, tên tuổi có mức độ phủ sóng lớn. Cô được liệt kê vào nhóm các tiểu hoa mới cùng với Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi hay Dương Tử...

 

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