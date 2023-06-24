Ngu Thư Hân bị một tiểu hoa 85 đình đám tranh vai, phải chăng đàn chị nay đã hết thời?

Sao quốc tế 24/06/2023 21:53

Tin tức nổ ra khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Ngu Thư Hân trở thành nữ diễn viên lứa 95 rất được săn đón sau thành công của Thương Lan Quyết kết hợp cùng Vương Hạc Đệ. Cô nàng liên tục nhận được lời mời tham gia vào các bộ phim lớn. Mới đây, dân tình đã được phen xôn xao khi nghe tin Ngu Thư Hân đang tranh vai với một đàn chị lứa 85 là Lưu Thi Thi.

Ngu Thư Hân bị một tiểu hoa 85 đình đám tranh vai, phải chăng đàn chị nay đã hết thời? - Ảnh 1
Ngu Thư Hân thành công khi hóa thân thành Hoa Lan Nhỏ trong Thương Lan Quyết.

Ngu Thư Hân là một trong những gương mặt nổi bật được kỳ vọng làm nên chuyện. Cách đây 2 năm, cô được đề cử "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Kim Ưng và nhận nhiều dự án phim lớn sau thành công của Thương Lan Quyết như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, Vân Chi Vũ.

Ngu Thư Hân bị một tiểu hoa 85 đình đám tranh vai, phải chăng đàn chị nay đã hết thời? - Ảnh 2
Ngu Thư Hân đang có địa vị vô cùng lớn trong làng giải trí hoa ngữ. 

Mới đây, một nguồn tin cho rằng dự án phim Bạch Nhật Đề Đăng đang chuẩn bị được khai máy. Phía nhà sản xuất đã nhắm đến nam diễn viên Trần Tinh Húc cho nhân vật chính trong phim. Còn phía nữ chính đang tiếp xúc với Lưu Thi Thi và Ngu Thư Hân. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ khi với địa vị của bà xã Ngô Kỳ Long lại bị đặt lên bàn cân so sánh với đàn em lứa 95.

Ngu Thư Hân bị một tiểu hoa 85 đình đám tranh vai, phải chăng đàn chị nay đã hết thời? - Ảnh 3
Ngu Thư Hân cũng được rất nhiều nhãn hàng săn đón. 

Trước đó, một số bộ phận khán giả cho rằng, Lưu Thi Thi đã hết thời nên bản thân cô khó để hợp tác với bạn diễn có tên tuổi. Thêm vào đó, diễn xuất của nữ diễn viên vẫn còn nhiều hạn chế nên càng khó cạnh tranh với các sao nữ khác. Trong khi đó, Ngu Thư Hân vừa gặt hái thành công lớn với Thương Lan Quyết nên được ưu ái hơn cũng là điều dễ hiểu.

Ngu Thư Hân bị một tiểu hoa 85 đình đám tranh vai, phải chăng đàn chị nay đã hết thời? - Ảnh 4
Với vị thế hiện tại, tên tuổi Lưu Thi Thi có vẻ như kém hơn so với đàn em.

 Có thể nói, Lưu Thi Thi dường như đang dần đánh mất vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau thời gian dài tạm ngưng nhận kịch bản vì thất bại liên tiếp với hai bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt và Tôi Thân Yêu, nay cô đã chính thức trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Nhất Niệm Quan Sơ. Tuy nhiên, cô không gặt hái được thành công.

Ngu Thư Hân bị một tiểu hoa 85 đình đám tranh vai, phải chăng đàn chị nay đã hết thời? - Ảnh 5
Ngu Thư Hân bị một tiểu hoa 85 đình đám tranh vai, phải chăng đàn chị nay đã hết thời? - Ảnh 6 

 Diễn xuất của Lưu Thi Thi vẫn còn nhiều hạn chế.

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực dự show thời trang ở Paris

Ngày 24/5, Givenchy tuyên bố Ngu Thư Hân là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng.

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