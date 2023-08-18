Lý do Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sẽ không nên duyên trong Bạch Nhật Đề Đăng?

Sao quốc tế 18/08/2023 15:01

Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên thông tin nhà sản xuất phim Bạch Nhật Đề Đăng đang nhắm tới Trần Tinh Húc và Ngu Thư Hân đóng chính. Tuy nhiên, mới đây, có thông tin cặp đôi sẽ không hợp tác trong dự án này nữa vì một lý do.

Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên thông tin tiểu thuyết chuyển thể Bạch Nhật Đề Đăng của tác giả Lê Thanh Nhiên đang lên kế hoạch sản xuất. Được biết, tác phẩm thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Tinh HúcNgu Thư Hân đóng chính.

Lý do Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sẽ không nên duyên trong Bạch Nhật Đề Đăng? - Ảnh 1

Được biết, dự án Bạch Nhật Đề Đăng là “miếng bánh lớn” của Tencent. Rất nhiều tiểu hoa, tiểu sinh lứa 95 đều mong muốn nhận được dự án phim này. Bộ phim dự kiến sẽ khởi quay vào đầu năm 2024 với kinh phí lớn.

Tuy nhiên, mới đây, có thông tin Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc không đàm phán được vấn đề phiên vị nên sẽ không hợp tác trong dự án này nữa. Bên cạnh đó, có một số blogger đăng ảnh bài viết của fan Trần Tinh Húc cho rằng trong dàn sao nữ lứa 95 bây giờ khó ai có thể áp phiên Trần Tinh Húc.

Lý do Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sẽ không nên duyên trong Bạch Nhật Đề Đăng? - Ảnh 2

Nhận định này của fan Trần Tinh Húc đã khiến cộng đồng tranh cãi dữ dội. Được biết Trần Tinh Húc nhờ vai diễn Lý Thừa Ngân trong Đông Cung mà trở thành nhất phiên tiểu bạo. Anh chàng đã từng áp phiên Trương Tịnh Nghi, Lý Lan Địch, Chương Nhược Nam trong các dự án tham gia cùng. Đáng chú ý, Chương Nhược Nam dù có thực tích điện ảnh và truyền hình hơn cả Trần Tinh Húc nhưng vẫn bị áp phiên vị.

Lý do Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sẽ không nên duyên trong Bạch Nhật Đề Đăng? - Ảnh 3

Sau thành công của Thương Lan Quyết, địa vị của Ngu Thư Hân trong dàn tiểu hoa 95 tăng hạng rõ rệt. Cô nàng trở thành sao nữ được nhiều đạo diễn ưu ái chọn làm nữ chính. Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn được biết đến là đối thủ cực mạnh của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, xét về thực tích phim ảnh thì Ngu Thư Hân thực sự thua Trần Tinh Húc.

Lý do Ngu Thư Hân và Trần Tinh Húc sẽ không nên duyên trong Bạch Nhật Đề Đăng? - Ảnh 4

Hiện tại, phía fandom 2 nhà Trần Tinh Húc và Ngu Thư Hân đang tranh cãi dữ dội về vấn đề phiên vị và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bạch Nhật Đề Đăng đang lên kế hoạch sản xuất. Được biết, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Tinh Húc và Ngu Thư Hân đóng chính.

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