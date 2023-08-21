Thái độ giữa Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên gây chú ý, dân tình rộ tin chia tay?

Vào ngày 19/8, Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên cùng tham gia buổi công chiếu của 1 tác phẩm điện ảnh. Trong suốt sự kiện, cặp đôi không có tương tác đáng chú ý nào, thậm chí phần lớn thời gian họ đứng cách xa đối phương giống như 2 người xa lạ.

Ngay sau khi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, thái độ lạnh nhạt Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên dành cho nhau đã khiến cặp đôi dính nghi vấn "đường ai nấy đi". Bên cạnh đó, nhiều khán giả lại cho rằng 2 ngôi sao vẫn đang hẹn hò nhưng phải đứng tách hẳn nhau ra vì không muốn gây chú ý trong sự kiện của đoàn làm phim.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Sina đưa tin Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên phát triển mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp. Cụ thể, hai nghệ sĩ trẻ đi chơi tennis cùng nhau. Châu Đông Vũ nhiều lần tới nhà Lưu Hạo Nhiên qua đêm.

Trong một đoạn clip được lan truyền, người ta thấy tài xế của Đông Vũ đưa cô đến khu dân cư nơi Hạo Nhiên đang sống. Trong vòng một tháng, cô đến thăm nhà anh hai lần. Nam diễn viên cũng có thẻ ra vào tòa nhà để vào căn hộ của Đông Vũ.

Trên thực tế, Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên được cho là đã hẹn hò được gần 2 năm sau khi đóng phim "Fire on the Plain". Khi tin tức hẹn hò của cặp đôi được đăng tải, các từ khóa tìm kiếm và các cuộc thảo luận có liên quan đã đạt 1 tỉ lượt xem. Tin hẹn hò của cặp sao đình đám nhận lại phản ứng khá tích cực từ công chúng.