Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý của Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng công bố lịch lên sóng chính thức khiến netizen phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake (tên khác: Kiệu Hoa Hỷ Sự) do Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 28/8 tới trên nền tảng Youku.

Ngay từ khi công bố dự án đến hiệu tại, nhiều khán giả vẫn luôn hoài nghi với chất lượng của bộ phim. Theo đó, dàn cast chính của phim bao gồm Điền Hi Vi, Ngao Thụy Bằng, Triệu Thuận Nhiên và Bạch Băng Khả đều là những cái tên mới trong làng giải trí, kinh nghiệm diễn xuất. Bản gốc năm 2000 của bộ phim chính là một trong những tác phẩm cổ trang kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Đó là lý do tại sao khán giả "vừa mừng vừa lo" khi bản remake của bộ phim này lên sóng.

Đáng chú ý, ở những hình ảnh tạo hình dàn diễn viên chính trong phim được tung ra trước đó liên tục bị chê là không có ngoại hình cuốn hút như fan kỳ vọng. Đặc biệt, ở tạo hình nữ chính, 2 tân nương Huỳnh Dịch và Tiểu Lý Lâm ở bản cũ đều sở hữu những nét đẹp mặn mà, mỗi người một vẻ và thể hiện rất rõ sự khác biệt trong tính cách của mỗi nhân vật. Còn 2 nữ chính Điền Hi Vi và Bạch Băng Khả ở bản mới được cho là diễn xuất hoàn toàn "lạc đề" khi cả hai đều ra sức thể hiện nhân vật theo kiểu "ngốc bạch ngọt", đáng yêu hơi "quá đà".

Tuy nhiên, một số khác vẫn rất trông đợi vào lần "thay máu" lần này. Họ hy vọng những nhân tố mới sẽ mang đến cho họ những điều bất ngờ chưa từng có. Đồng thời, phía nhà làm phim cũng lên tiếng về việc đảm bảo các tình tiết đặc sắc của bản 2000 sẽ được giữ nguyên. Càng làm khán giả mong đợi được xem "màn lột xác mới" của bộ phim đình đám một thời.