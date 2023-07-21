Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân

Sao quốc tế 21/07/2023 16:02

Những ngày qua, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức khai máy. Mới đây, dân tình đã tìm thấy được một bằng chứng cho thấy cặp đôi này sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau dự án này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đang có kết hoạch khởi qua. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Vương Hạc ĐệĐiền Hi Vi đóng chính.

Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 1

Được biết, dự án Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ ban đầu nhắm tới nữ chính Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, theo tiết lộ của đạo diễn đã gửi kịch bản của phim mời Triệu Lộ Tư đóng chính. Điều bất ngờ là nữ diễn viên đã bất ngờ từ chối đóng chính dự án này. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ vì lý do này nên phía ekip phim đã tìm một diễn viên khác.

Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 2

Nếu tin đồn Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là sự thật thì có khả năng cả hai sẽ có màn ‘yêu lại lần nữa’ sau dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân. Được biết, những ngày qua, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính đã chính thức khai máy. Cả hai được khen ngợi visual nhan sắc đỉnh cao dù trong ảnh leak chất lượng thấp.

Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 3Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 4

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ được chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu xoay quanh ba người. Nữ chính Nhiếp Hy Quang là một cô gái với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng bên trong lại rất cá tính và mạnh mẽ. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Hy Quang vốn không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn vì bố cô lại yêu một người phụ nữ khác.

Lộ một bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ còn 'yêu đương' dài lâu sau Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh 5

Nhiếp Hy Quang dành tình yêu của mình cho Trang Tự - anh chàng chứa đầy mâu thuẫn, một thứ tình cảm hết lòng, trọn vẹn mà lại ấm áp, trầm lặng. Dù cũng yêu Hy Quang nhưng anh chàng này lại để mặc cô hiểu lầm mình với cô gái khác, cứ để năm tháng trôi qua mà không đưa ra một lời giải thích. Khi hai người vẫn quẩn quanh trong những yêu thương, day dứt thì một chàng trai khác có tên Lâm Tự Sâm lại xuất hiện như một cơn gió đầy mới mẻ. Đứng trước tình huống này, Hy Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dở và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

7749 khoảnh khắc 'ngọt tràn màn hình' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

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Dù chưa có lịch lên sóng nhưng những khoảnh khắc tình cảm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh luôn khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'.

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