Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản của Điền Hi Vi bất ngờ 'thả hint' thời điểm lên sóng sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Mới đây, dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake do Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng đóng chính bất ngờ 'thả hint' thời điểm lên sóng khiến fan phấn khích.

Dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake đã đóng máy vào mùa hè năm 2022. Chính vì thế, nhiều khán giả luôn háo hức mong chờ lịch lên sóng chính thức của bộ phim. Mới đây, dự án Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake do Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng đóng chính bất ngờ tung poster mới. Theo tiết lộ dự án dự kiến sẽ lên sóng trong tuần này trên nền tảng Youku. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến nhiều khán phấn khích, bật chế độ ‘hóng’ bộ phim lên sóng.

Trước đó, loạt hình ảnh tạo hình của nữ chính Điền Hi Vi trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake nhận được nhiều lời khen ngợi thể hiện được nét lém lỉnh cùng sự tinh nghịch của nhân vật Lý Ngọc Hồ. Cô cũng nổi bật với nhan sắc rạng rỡ và nụ cười tươi không kém ‘đàn chị’ Huỳnh Dịch từng đảm nhận vai diễn này trong phiên bản cũ.

Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và tác phẩm Thỉnh Nhĩ Tương Tựu Nhất Hạ của tác giả người Đài Loan Tịch Quyên. Phiên bản đầu tiên của bộ phim được ra mắt vào năm 2000, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Đến năm 2021, phim được remake lại lần đầu, tuy nhiên kết quả lại khiến nhiều người thất vọng. Điều này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý 2022. Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản remake với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ như Điền Hi Vi, Ngao Thụy Bằng, Bạch Băng Khả, Triệu Thuận Nhiên, Chiến Vũ, Đinh Nhất Nhất... Mặc dù nhận định Tân Lên Nhầm Kiều Hoa Được Chồng Như Ý 2022 có lẽ không thể bì kịp bản gốc kinh điển song khán giả vẫn khá tò mò về phiên bản mới nhất của bộ phim.

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